Balıkesir’de ceset parçaları bulundu

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve iki çocuk babası 60 yaşındaki Z.K.’den geçenÿCuma gününden itibaren haber alamayanÿyakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalar sırasındaÿvatandaşlar, Z.K.’nin evinin yakınlarındaki ormanlık alanda 2 ayak ve vücut parçaları bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevrede yaptığı araştırmadan sonra cesedin kimliğini belirlemek için parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Bulunan cesedin kime ait olduğu ve nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Bu arada Z.K.’ye ait olduğu iddia edilen koyunların 12’sinin Taşkesiği Mahallesi’nde, 8’inin de dağlık alanda bulunduğu belirtildi.ÿJandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürüyor.