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    Balıkçıya kılıç piyangosu... Tam 2,5 metre uzunluğunda ve 7 bin lira

    KIRKLARELİ/AA
    13.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Marmara Denizi'nde yakalanan kılıç balığı, Lüleburgaz'da balıkçı tezgahında sergileniyor.

    Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.  Balıkçı Sami Küçük, uzun zamandır ilk kez bu ölçülerde bir kılıç balığını tezgahında sergilediğini söyledi.

    Balığın kilosunu 70 liradan satacağını belirten Küçük, "Bu kılıç balığı yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2,5 metre uzunluğunda. Böylesi zor görünür. Biz de bunu vatandaşlarımızla paylaşmak için satın alıp tezgahımızda sergiledik. Vatandaşlar önce şaşırıyor, sonra yakından inceliyor. Gerçek olduğuna inanmayanlar var ama ilgi çok fazla. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

    Vatandaşlardan Yusuf Sandıkçı da kılıç balığını ilk kez yakından gördüğünü ve dokunabildiğini bildirdi.

    Balıkçıya kılıç piyangosu... Tam 2,5 metre uzunluğunda ve 7 bin lira

    Balıkçıya kılıç piyangosu... Tam 2,5 metre uzunluğunda ve 7 bin lira

    Etiketler: Kırklareli , kılıç balığı , Marmara Denizi , balıkçı , Sami Küçük , son dakika
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