Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Balıkçıların ağına takıldı, 4 saatte yakalandı

    Balıkçıların ağına takıldı, 4 saatte yakalandı

    Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
    09.02.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    MERSİN'de tekne ile denizde avlanan balıkçıların ağına, yaklaşık 3 metre uzunluğunda 300 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

    Cezmi Bey adlı tekne ile Akdeniz’e açılan balıkçıların denize attığı ağlarına, camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Ağlara zarar veren, köpek balığı yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından yakalanarak tekneye çıkarıldı. Balıkçıların balık pazarına getirdiği köpek balığı, burada sergilenmeye başlandı. Bazı vatandaşlar, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da cep telefonları ile görüntüledi.

    Balıkçıların ağına takıldı, 4 saatte yakalandı

    Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın Akdeniz açıklarında yakalandığını belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıkları da bu tarafa doğru kaymaya başladı ve piyasaya çıkıyorlar. Bunlar sahile yakın yerlerde yaşamazlar, yaşayamazlar. Köpek balıklarıyla açıklarda karşılaşıyoruz" dedi.

    Balıkçıların ağına takıldı, 4 saatte yakalandı

     

     

    Etiketler: Mersin , köpek balığı , camgöz , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri