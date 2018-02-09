Balıkçıların ağına takıldı, 4 saatte yakalandı

Cezmi Bey adlı tekne ile Akdeniz’e açılan balıkçıların denize attığı ağlarına, camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Ağlara zarar veren, köpek balığı yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından yakalanarak tekneye çıkarıldı. Balıkçıların balık pazarına getirdiği köpek balığı, burada sergilenmeye başlandı. Bazı vatandaşlar, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da cep telefonları ile görüntüledi.

Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın Akdeniz açıklarında yakalandığını belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıkları da bu tarafa doğru kaymaya başladı ve piyasaya çıkıyorlar. Bunlar sahile yakın yerlerde yaşamazlar, yaşayamazlar. Köpek balıklarıyla açıklarda karşılaşıyoruz" dedi.