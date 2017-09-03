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Balıkçılar ‘bayram’ etti

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /DHA
03.09.2017 - 21:12 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 21:12

BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde denizde avlanma yasağının sona ermesi ardından balıkçılar kasa kasa balıkla Bandırma Balık Haline döndü. 

Mezat sonucu sardalyanın kasası 40-50 lira, tekirin 70-80 liradan satılırken, palamutun çifti ise 25 liradan verildi. Sezonun ilk balık avına çıkan Recep Karaman´ın ‘Karamanlar’  teknesi 250, ‘Ekrem Reis’ isimli tekne ise 150 kasa sardalye balığı ile Bandırma Su Ürünleri Hali´ne yanaştı. Erdek İlçesi’ne bağlı Karşıyaka’da avlandıklarını söyleyen Recep Karaman, “Cuma günü bayramın ilk gününü kutladık. İkinci gün yasağın sona ermesi ile ‘rast gele’ diyerek denize açıldık. İlk sefer olmasına rağmen iyi balık aldık. İyi bir balık sezonu geçireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Balık komisyoncusu Emin Gürel de sezona iyi başladıklarını söyleyerek “Harika balık var. Umarım devamı gelir” dedi.

Etiketler: Bandırma , Balıkçı , gazetehaberleri
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