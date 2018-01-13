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    Balıkçılar ağları çekince gördüklerine isyan ettiler

    Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
    13.01.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’da tirsi balığı avlamak için denize açılan balıkçıların ağlarına çöp takıldı.Balıkçı Aydın Kaya (47), "Son zamanlarda denizden balıktan çok çöp çıkıyor. Bugün de 400 metre ağımız denizden çıkan çöpler yüzünden kullanılamaz oldu" dedi.

    Canik Balıkçı Barınağı’ndan tirsi balığı avlamak için denize açılan ve Canik ile Tekkeköy ilçeleri açıklarına atan balıkçıların ağlarına naylon poşet, plastik şişe, çuval ve moloz takıldı. Denize çöp atanlara tepki gösteren balıkçılardan Aydın Kaya, şöyle dedi:

    "30 yıldır tekne balıkçılığı yapıyorum. Son zamanlarda Karadeniz’de ağlarımıza balık çıkmasını beklerken çöp çıkıyor. Bugün, tirsi balığı avlamak için 400 metrelik ağımızı serdik. Balık yerine denizdeki çöpler ağlarımıza takıldı ve ağlarımız kullanılamaz hale geldi. Ağa takılan balık varsa onları alıp, ağları çöpe atacağız."

    Balıkçılar ağları çekince gördüklerine isyan ettiler

     

    Etiketler: samsun , kirlilik
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