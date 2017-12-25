Balıkçıda buluştular

Mekanın üst katında bir bölümü kapatan grup, saz ekibi çağırarak eğlendi. Çıkışta muhabirlere selam veren gruptan Arda Turan, “Aslıhan Hanım’la ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Bizim ilişkimiz çok güzel gidiyor. Bir ayrılık yok. Şu an beraberiz. Siz ayırıyorsunuz, siz barıştırıyorsunuz” yanıtını verdi.

Oğulcan Engin, oyuncu Bestemsu Özdemir’le aşk yaşadığı yönündeki sorulara “Biz onunla çocukluk arkadaşıyız. Kendisi benim kardeşim gibidir. Böyle bir aşk haberinin konusu olmak gerçekten çok üzücü” yanıtını verdi.



