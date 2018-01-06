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    Balık sipariş etti... Hayatının şokunu yaşadı

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Çin'de bir restorana giden kadın kızarmış balık sipariş etti. Garson siparişi getirdiğinde ise hayatını şokunu yaşadı. Kızarmış balık tabakta hareket ediyor yani yaşıyordu!

    Çin'in Hunan Eyaletinden Hengyang'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Restorana giden kadın akşam yemeği için balık sipariş etti. Kızarmış halde tabağa konulan balık kadının önüne geldi. Ancak ters giden bir şey vardı. Balık hareket ediyordu.

    O anlar video tarafından kaydedildi. Siparişi veren müşteri ise "Hayır balık hareket ediyor" diye bağırdı.
    Video Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşıldı. Hayvan hakları savunucuları videoya tepki gösterirken henüz tam ölmemiş bir balığı kızartmanın istismar olduğunu söyledi.

    Ancak bilim sitesi IFLScience, balığın tamamen öldüğünü ancak bedeninin henüz buna uyum sağlamadığını söyledi. "Beyin ve kalp ölse de bazı uyaranlara bir süre daha cevap verebilen hücreler var. Ölümden hemen sonra motor nöronlar harekete geçebiliyor" dedi.

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