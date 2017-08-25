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Balık ihracatında yeni hedef orkinos

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 09:26 Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 09:26

Türkiye’nin Japonya’ya gönderdiği ürünlerin başında gelen orkinos balığında ihracat rakamlarının artırılması hedefleniyor. Kasım ayında Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından avlama kotalarının artırılması beklenen orkinos balığında, Kılıç Deniz’in ihracat hacmi 20 milyon dolar.

Ton balığı olarak da bilinen orkinos balığının üretimi ülkemizde avcılıkla gerçekleştiriliyor. Her sene belirlenen kota miktarlarına göre avlama miktarı değişen orkinos balığı, ülkemizde daha çok Kıbrıs Karpaz Burnu, İskenderun Körfezi Açıkları ve Suriye açıkları arasında kalan bölgede avlanmaktadır.
Oldukça büyük bir deniz canlısı olan orkinos balıkları, besin değeri açısından zengin bir içeriğe sahip. Orkinos balıkları yüksek kalitede protein, selenyum, magnezyum ve potasyum gibi önemli minarel kaynaklarının yanı sıra içerisinde Omega 3 yağ asitlerini barındırıyor. Kılıç Deniz, insan sağlığı için faydaları nedeniyle her geçen gün dünyada daha fazla tüketilen orkinos balığına yatırımlarını artırdı. 65 bin ton kapasitesiyle dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi olan Kılıç Deniz, orkinos balığında da son yıllarda yaptığı ataklarla ihracatta önemli bir gelişme kaydetti.

‘Dünyadaki orkinos tüketiminin yüzde 85’i Japonya’da”
İhraç ettikleri ülkelerin başında Japonya’nın geldiğini söyleyen Kılıç Deniz A.Ş. Deniz İşletmeleri Koordinatörü Hakan Adamcıl, “Kılıç Deniz olarak Japonya, Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkelere orkinos balığı ihraç ediyoruz. Ancak bu ülkeler arasında Japonya’nın ağırlığı büyük. Dünyada orkinos balığı tüketiminin yüzde 85’i Japonya’da gerçekleşiyor.’ dedi.

Orkinos balığını genellikle Kıbrıs Karpaz burnu, İskenderun Körfezi Açıkları ve Suriye açıkları arasında kalan bölgede avladıklarını belirten Adamcıl: ‘‘Kasım ayında Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından avlama kotalarının artırılmasını bekliyoruz. Böylece ihracat ağımızı daha da genişleteceğiz. Bilhassa orkinos avcılığında pişmiş, sıradışı yetenek ve tecrübelere sahip avcı ekiplerimiz ve gelişmiş gırgır teknelerimizin desteği ile şu anki rakamların çok daha üstüne çıkma şansı yakalayacağız. Orkinos’taki 2017 ciromuzun 20 milyon dolar olacağını öngörüyoruz. 2018 yılında ise orkinos ihracatımızı 1.500 tona ve 25 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yüksek miktardaki orkinos satışları soğutulmuş fakat paketlenmemiş balıkların gemilere gönderilmesiyle yapılıyor. Daha sonra bu balıklar işlenerek gemilerde donduruluyor. Küçük miktardaki satışlar ise paketlenmiş taze balıkların uçakla sevkiyatı yoluyla gerçekleştiriliyor.

Etiketler: orkinos , Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu , kılıç deniz
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