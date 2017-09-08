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    Balık halinde 2. dalga operasyon... Tonlarca balığa el konuldu

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    08.09.2017 - 11:09 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:30

    Balık boyu sınırına uymayan balıkçılara ikinci dalga operasyon geldi. Balık halindeki operasyonda 10 ton istavrit ve 390 kilogram tekire el konuldu

    İstanbul Balık Hali’nde balık boyu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yasal boy sınırı altında yapılan kuraldışı avlanmaya geçit vermeyen İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde yaptığı operasyonda 770 kasa istavrit ve 30 kasa tekire el konuldu. Yasalar gereği istavrit için yasal boy sınırı 13 cm, Tekir için ise 11 cm’den uzun olması gerekiyor.

    Balık halinde 2. dalga operasyon... Tonlarca balığa el konuldu
    ''Kurallara uyulursa balık artar''

    Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulandı. El konulan kasalarda bulunan 10 ton istavrit ve 390 kilogram tekir, Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Balık halinde 2. dalga operasyon... Tonlarca balığa el konulduİstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak, “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak kural dışı avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

    Balık halinde 2. dalga operasyon... Tonlarca balığa el konuldu

    Etiketler: balık hali , balık , istavrit , tekir
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