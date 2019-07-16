"Balık Burcu - Yıllık"

BALIK BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili balıklar, bu yıl geçmiş iki yılda zorlandığınız konuların meyvesini alma zamanı geliyor. Yeni teklifler ve yeni hedefler gündeminizde olmaya aday bir yıl içindesiniz. Bu yıl özellikle kariyerde yükselme ve hedeflediğiniz her şeyden sonuç alma zamanı. Sadece korkmadan adımlarınızı atmanızda fayda var. Jüpiter’in Yay burcunda olması sizleri 2006-2007 yılları arasında sahip olduğunuz başarılara götürebilir. Bu başarılar aynı zamanda statünüzde de belirli değişiklikleri hayatınıza taşıyabilir. Yani profesyonel bir statü değişikliği bu yıl bekleyebilirsiniz. Özellikle de mart ayı sizler için çok belirleyici bir zaman dilimi olacak. Tutulmaların da Yengeç ve Oğlak burcunda olmasıyla yakın çevre bağlantılarınız ve aşka bakış açınız tamamen daha güvenli bir noktaya gidiyor olması size rahat bir nefes aldıracak. Eskimeye yüz tutmuş ve atamadığınız dostluklar ve bitiremediğiniz geçmiş aşklara dair problemleri bu yıl artık bitirme kararı alabilirsiniz. Hayatınıza yeni dostluklar katılabilir ve yeni bir aşk hikayesine adım atabilirsiniz. Bunları geçmişi tamamen silmek ve kendinizi biraz daha izole etmek adına yapıyor olacaksınız. Yönetici gezegeniniz Neptün de bu yöndeki şifalanmanıza yardımcı olması sizlerin işlerini biraz daha kolaylaştıracak. Bu zamana kadar dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine dair takındığınız kontrolcü yapı kırılıyor olabilir bunu siz isteyerek ve fark ederek kıracaksınız. Her zaman kafanıza yatan bir doğrunun gerçek olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

BALIK BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Bu sene kariyerinizde çalıştıklarınızın ve emeklerinizin karşılığını alma dönemi diyebiliriz. Kendinize yapmış olduğunuz yatırımların karşılığını alacağınız ve zorlanmadan isteklerinizi elde edebileceğiniz şanslı ve bereketli bir zaman dilimi olacaktır. Var olan işinizle ilgili ummadığınız güzel gelişmeler olabilir ve siz terfi edebilirsiniz ya da bu dönemde iş arayan bir balıksanız zorluk çekmeden iş bulabilirsiniz. Statünüzün ve aynı zamanda itibarınızın da gelişim göstereceğini söylersek yanılmayız. Bu zamana kadar yapmamış olduğunuz eksiklikler varsa ve bunun etkilerini göremediğinizi düşünüyorsanız bolca hamle yapmanız ve kendinize hızlı bir şekilde hedef planlamaları yapmalısınız. Jüpiter 10.evinizden geçerken fırsatları bazen göremeyebilirsiniz ve hep kafanızda ki beklemiş olduğunuz hedefleri düşünürken hata yapabilir ve sahip olduğunuz kariyer yolculuğunu değiştirmek için büyük bir mücadele verebilirsiniz. Bunun için acele etmeden kendi gelişiminize odaklanmalı ve farklı yollar da deneyebilmelisiniz. Nisan ve haziran aralığı sizler için oldukça şanslı olacaktır. Son birkaç yıldır çalışma ortamında huzursuz olan bir balık burcuysanız iş yerinizden çekip gitmeyi düşünmüş olabilirsiniz.Özellikle bu son 2018 Ekim ayından bu yana daha da artmış olabilrdi. Ama sabırlı olduysanız ve tahammül ettiyseniz işte şimdi emeklerinizin karşılığını görme zamanı diyebiliriz. Bunu hemen yıla giriş yaparken hissetmeyebilirsiniz ama nisan sonrası çok daha başarılı dokunuşlar hayatınıza dahil olabilir.

BALIK BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Aşk hayatınız bu yıl büyük ve hızlı değişimlere sahne olabilir. Bu hikayenin ise baş kahramanı siz olurken olayın hayatına nasıl yansıyacağına ise siz karar verebilirsiniz. Tutulmalar; Satürn ve Plüton ile aynı düzlemde size her ne kadar başarılı etkiler vaat etse de bunların da sizden karşılığını bekliyor olacaklar. Geçmişte aşk ve ilişkilere dair yapılmış hatalar varsa bunlarla ilgili büyük hesaplaşmalar olurken, bir kısım Balıklar ise geçmişe dair tutmuş oldukları içsel hesaplaşmalarla yeniden yüzleşebilirler. Aşırı kontrolcü ve teslimiyetten uzak yapınızla kişiliğinize ve ruhunuza zarar verdiyseniz bu korkularınızla yüzleşebileceğiniz oluşumlarla da yeniden karşılaşabilirsiniz. Âmâ bu süreci sağlıklı geçirmeye ve sağlam adımlar atmaya karar verir eskinin sorunlu yüklerini artık bırakmaya karar verirseniz müthiş başarılar ve uzun zamandır özlemini çektiğiniz aşklar kapınızı çalabilir. Bu sene başlayan hikayeler geleceğe yönelik iz bırakan ve geleceğe taşıyacağınız oluşumlar olacak. Özellikle mart ve eylül aralığında yeni adımlar atabilirsiniz. Biraz daha erkene gelecek olursak sene başında ocak ayı da yeni aşk hikayeleri anlamında sizlere ödülleri ile geliyor olacak. Farklı bir sosyal çevre bu anlamda size güzel kapılar açacaktır. Ve aynı zamanda aşk ve ilişkilerde geçmişten getirdiğiniz zorlukları yıkıp yerine yeni anlayış kalıpları ile yenisini oluşturmanız gerekir bunu yapmazsanız eski sorunları üstünüzde taşımaya ve onlara bağımlılık geliştirirseniz bu yıl yeniden geçmişteki aşk ilişkisine benzer problemleri yaşamınıza yeniden çekebilirsiniz. Çünkü Tutulmaların içerisinde Satürn ve Plüton’da var ve sert, dönüştürmeye zorlayıcı gezegenler olduğundan içeriğinde mutlaka alınması gereken bir ders ve dönüşümü zorunlu kılan bir etken vardır.

BALIK BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Geçmiş yıllarda ailenizle aranızda kurmuş olduğunuz iletişimde aksaklıklar ve uzaklıklar olmuş olabilir. Ailenizle aranızda bu sene farklı bir köprü kuruyor olacaksınız. Ailenizi olduğu gibi kabullenerek geçmiş sorunlara ve hatalara bir çizgi çekip yerine daha uyumlu bir yapı inşa ediyor olacaksınız. Ve belki de aile üyelerinizden bazıları hatalarını anlıyor olacaklar. Bu etkiyi 6 Ocak tutulmasından itibaren daha net bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Jüpiter’in de Yay burcunda olması aslında olayları ve sorunları büyütürken aynı zamanda onlara çözümleri de beraberinde getirir. Bu anlamda mart ayından itibaren ailenizle aranızda çözülmemiş hiçbir problemin kalmaması birazda sizin elinizde. Kalsa bile siz değişeceğiniz için artık onlar da değişiyor olacak. Mart ayında Uranüs’ün 3. Evinizde seyretmesi sizi bilgiye karsı aşırı duyarlı ve meraklı yaparken; yer değiştirme ve kardeşlerinizle ilgili konularda da şaşırtıcı ve hızlı değişimlere maruz bırakabilir.

BALIK BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Bu yıl dikkat dağınıklığınıza dikkat etmelisiniz. Elinizde olan sorumlulukları veya fazladan işlerinizi bitirmeden üzerine yenisini almayın. Yeni bir işe girişmeden yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.

Kural 2: İlişkilerinizde yanlış anlaşılmalar oluşabilir ya da yanlış kişilere evet diyebilirsiniz bu yüzden karar verirken ve konuşurken bir kez daha düşünmelisiniz.

Kural 3: Bu yıl içinizde hissettiğiniz değişim dönüşüm enerjisini geleceğe yönelik beklentileriniz için kullanabilir ve eskiyi yıkıp yeniyi başlatacak fikirlere sahip olabilirsiniz.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Kendi yerini ve zamanını sakın küçümseme. Her yer yıldızların altındadır ve her yer dünyanın merkezidir.”

John Burroughs

Yılın puanı: 10 üzerinden “9 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Başak-Akrep-Balık

Yılın en başarılı ayları: Şubat-Nisan-Haziran

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ağustos-Ekim-Aralık

Balık burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması

Ocak: Aşk hayatınızla ilgili sonlandırmanız gereken konular gündeminizde olurken, yeni aşk ilişkisi bekleyen kişilerin de sürpriz tanışmaları gündemde olabilir.

Şubat: Kendinizi biraz daha izole etmeniz ve geri plana çekilmeniz gerekebilir. Ruhunuzu arındıracak yeni farkındalıklar yaşamanın zamanı.

Mart: Hızlı başlangıçlar ve önemli başarılar gündeminizde gelebilir. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğiniz takdirde ve sağlam başlangıçlar yaptığınız takdirde çok önemli sonuçlanmalar yaşıyor olacaksınız. Sosyal çevrenizle önemli kontaklar kuruyor olacaksınız.

Nisan: Finansal konularda önemli başarılar söz konusu olabilir. Yatırımlarınıza dair planlarınızı oluşturabilirsiniz. Beklediğiniz maddi kazanımları alabilirsiniz.

Mayıs: Bu ay seyahatleriniz ve yakın çevre iletişimleriniz gündemde olabilir. Yakın çevrenizin de yönlendirmesiyle önemli kararlar alabilirsiniz.

Haziran: İlişkilerle ilgili bazı kafa karışıklıkları ve net olmayan olaylar gündeme gelebilir. Olaylara karşı hemen tepki vermeden beklemelisiniz.

Temmuz: Aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz sorunları rahatlıkla netleştirebilirsiniz. Ne istediğinize karar vereceğiniz ve yolunuza radikal kararlarla devam edeceğiniz bir ay.

Ağustos: Maddi ve finansal konularda yaşadığınız sorunları rafa kaldıracak mükemmel çözümler kapınızda bulabilirsiniz. Gündelik yaşam rutininizi de değiştirmek isteyeceğiniz güzel bir ay olacak.

Eylül: İkili ilişkilerde ciddi kararlar ve oluşumlar gündeminizde olabilir. Geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Bunun yanında finansal ortaklıklarınızla ilgili de sürpriz destekler gündemde olacak.

Ekim: Maddi finansal konularınızla ile ilgili zorlanacağınız ve gelir gider dengesi arasında kalacağınız bir dönem olabilir. Harcamalarınıza bu anlamda dikkat etmelisiniz.

Kasım: Seyahatleriniz ve dostluk ilişkileriniz bu ay size oldukça iyi gelecek. Yakın çevre ve dostluklardan alacağınız desteklerle geleceğe yönelik hedeflerinizi oluşturabilirsiniz.

Aralık: Kariyerinizle ile ilgili sürpriz bir değişim ve teklifle başarınızdan söz ettiriyor olacaksınız. Doğru zamanda doğru kişilerle hamle yapmayı öğreniyor olmanız da bu anlamda sizi oldukça başarılı kılacak.