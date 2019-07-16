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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Balık Burcu - Özellikler

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"Balık Burcu - Özellikler"

Balık Takım Yıldızı (Astronomi)

Balık takımyıldızının ilk dekanındaki yıldız grubu Band olarak bilinir. İkinci dekan, güçlü bir ifade ile oturarak, bir elinde bir krallık asası tutan, diğer eliyle de Band'ı yakalamış olan Cepheus'tur. Cepheus'un sağ omuzundaki yıldız Al Deramin, kuşağındaki Al Phirk, sol dizindeki ise Shepherd yani Çoban Yıldızı yeralır.

Kuzeyde son dekanatta ise kırılmış zincirleriyle, güzel Andromeda bulunur.

Mitoloji

Balık burcu, aşk ve güzellik tanrıçası, köpüklerden doğan Afrodit ile Eros'un karanlık dev, Typhon'dan korkup, kendilerini Fırat'ın sularına atarak birer balık haline gelmesi efsanesi ile özdeşleştirilir.

Daha sonra Zeus'un kızı, erdemin sembolü, Athena tarafından gökte birbirine bağlı, ancak ters yönlere gitmekte direnen iki yıldız haline getirilir.

Babil Astrolojisi'nde Balık burcu, Kun ya da "Kuyruklar" olarak bilinir. Babil mitolojisinde ise birbirine bağlı balık tanrıçalar Anunitum ve Simash ile özdeşleştirilir.

Sembol

Balık burcu birinin başı kuzeye, diğerinin başı ise güneye yani Güneş'in yoluna paralel bakan iki balık tarafından sembolize edilir.

Yeni Ahit'te balıkla ilgili pek çok sembol bulunur. Pasif Balık özellikleri İsa'nın öğretisinde öz olarak evrensel sevgi, kendini geri plana alma ve hizmet olarak vurgulanır.

Yaşam

İlk su grubu burcu Yengeç, kişiliğin yaratılmasına karşı bireyin verdiği karşılıklar ve reaksiyonlarken, ikinci su burcu olan Akrep, bir ruhun doğumuna fırsat verebilmek için egonun ölümüne izin verir.

Zodyak'ın son burcu ve su grubu burçların da sonuncusu olan Balık ile ise her şey bambaşka bir şekilde yaşanır.

Zıt burcu olan Başakta büyük bir detaycılık ve analiz etme özelliği görülürken Balık da her şeyin bir bütün halinde algılanması, subjektif bir düzeyde yaşanması, ve bir çözülme söz konusudur.

Balıkla birlikte zodyakta bir siklusun kapanması söz konusuyken, aynı zamanda insan hayatına ait bir dönemin de son bulması yaşanır. Burada artık, o ana kadar kazanılanlar kazanılmış, yerine getirilebildiği ölçüde görevler tamamlanmış ve hayat yaşanmış ve kazanılmış yeni bir karma ile geri dönüş yaşanacaktır.

Birey bu aşamada artık yaşlanmıştır. Fiziksel vücutla beraber, ruhun da maddeden çözülmesi zamanı gelmiştir. Dolayısıyla, Balık aşamasında bir teslimiyet, dünyevi olaylar ve arzulardan el etek çekmeye hazırlık, kendini inzivaya çekme mümkündür. Bu evrenin büyük rahminden gelen her şeyin geri verilmesini ve oraya dönüşü sembolize eder.

Burada hissedilen duygular bireylere, şeylere olmaktan çok evrene, kozmoza ve mutlak zekaya duyulan sevgidir.

Her şeyin bir bütünlük içinde görülmesi, hissedilmesi ve yaşanması söz konusudur.

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