Balığı kızartmaktan bıktıysanız bir de bu yöntemleri deneyin

Balık hem omega 3 kaynağı olması hem de lezzetiyle vazgeçilmez besin kaynaklarından biri. Balık pişirmenin en yaygın yöntemlerinden biri kızartma olsa da son zamanlarda balık pişirirken daha sağlıklı yollar da ön plana çıkmaya başladı. Balık türlerine göre uygulayacağınız farklı pişirme yöntemleri ile daha leziz balıklar yiyebilirsiniz.

İşte farklı balık pişirme yöntemleri:





Marine ederek pişirme

Balıkları marine ederek pişirmek son dönemlerde özellikle restoranlarda sıkça karşılaşılan yöntemler arasında. Öncelikle temizlenen ve ayıklanan balık, limon suyu ile marine ediliyor ve suda pişiriliyor. Bu yöntem özellikle Güney Amerika'da sıkça kullanılıyor. Limon suyu yerine balsamik sos gibi çeşitler de denenebiliyor. Bu yöntem en çok levrek gibi yağlı balıklar için uygun.





Buharda pişirme

Su buharı yardımı ile balığı pişirme yöntemi olan buharda pişirme, en sağlıklı balık pişirme yöntemlerinden biri. Bu yöntemin en önemli avantajı ise balıkların sulu ve yumuşak olması, diğer yöntemlerdeki gibi kurumaması. Ayrıca buharda pişirme balıkların besin değerlerini korumasında da etkili. Buharda somon gibi balıkları rahatlıkla pişirebilirsiniz.





Tütsüleme

Tütsüleme yöntemi balık yanında et ve peynir gibi gıdalarda da tercih edilen yöntemlerden. Ateş kullanmadan balığı pişirme yöntemi olarak açıklanan bu yöntemde gıda sıcak dumanlama veya soğuk dumanlama gibi iki seçenekten biri ile tütsüleniyor. Sıcak dumanlamayı evinizin açık bir yerinde deneyebilirsiniz. Lüfer, somon, mersin balığı, alabalık ve uskumru gibi balıklar tütsüleme yöntemi ile pişirilebilir.





Fırında pişirme

Balığı en leziz ve sağlıklı bir şekilde pişirebileceğiniz fırında pişirme yöntemi ile birlikte balığın yanında garnitür sebzeler ve patatesler ekleyebilirsiniz. Fırında 150-180 derece arasında pişirebileceğiniz balıklardan levrek, somon, çipura, palamut en uygunlar arasında.





Izgara

En çok tercih edilen bir diğer yöntem olan ızgara, özellikle mangalda nefis olur. Yaz aylarının en sevilen balık pişirme yöntemlerinden olan ızgara fırında da kolaylıkla yapılabiliyor. Izgara teline atacağınız balığı şişe geçirerek de pişirebilirsiniz. Büyük balıklar ızgara için en uygun balıklardır.





Tuzda pişirme

Balık restoranlarında sıkça gördüğümüz tuzda balık pişirme, balığın lezzetine lezzet katıyor. Balığın üzerini kaplayan tuz ile pişirilen balıklar bu yöntemle hem çıtır çıtır oluyor hem de lezzeti damakları şenlendiriyor. Tek yapmanız gereken yumurta akı ile tuzu karıştırıp fırın tepsisinin tabanını ve balığın üstünü bu karışımla kaplamanız. Balık tuzlu olur diye sakın düşünmeyin, mutlaka deneyin.





Soteleme

Soteleme yöntemi kırmızı etlerde daha çok tercih edilse de balık pişirme için de kullanılabiliyor. Balığı bir güzel temizleyerek küp şeklinde doğramak suretiyle yapılan soteleme büyük balıklar için daha uygun. Soteleme yönteminde ayrıca domates ve biber gibi sebzeler de kullanılabilir.