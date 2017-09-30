Balığa 4 milyon TL

Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, içeriği dolayısıyla fonksiyonel bir besin kaynağı olan balık ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, “2016 yılında 25–30 farklı balığın yer aldığı reyonlarımızdan toplam 2.8 milyon kg balık satışı yapıldı. Bu yıl, balık sezonunda tüketicilere 80–85 farklı ürün çeşidi sunmaya özen gösteriyoruz. Yılsonunda hedeflediğimiz 8 milyon kg balık satışına ulaşacağız. 2017 yılında Türkiye’nin en çok balık satan marketi olma sözümüzü yerine getirmiş olacağız” dedi. Hakan Ergin, kişi başı yıllık balık tüketim miktarının dünyada 17 kg ve Avrupa’da da 20 kg seviyesinde olduğunu belirterek Türkiye’de 6.2 kilogramlık yıllık balık tüketim miktarının yeterli olmadığına dikkat çekti. Kontrollü, sağlıklı ve güvenilir olması dolayısıyla çiftlik balıkçılığı yatırımlarına imza attıklarını, böylelikle sürdürülebilir balıkçılık ve avcılık faaliyetlerine destek verdiklerini belirten Hakan Ergin, şunları dile getirdi: “CarrefourSA olarak hem ülkemizdeki sürdürülebilir balıkçılık ve avcılığın gelişmesi hem de tüketicilerimizin besin değeri açısından önemli olan balığı daha fazla tüketebilmeleri adına bu alanda 4 milyon TL yatırıma imza attık.”