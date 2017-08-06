Balayı kötü bitti... Otogarda darp iddiası...

İstanbul’da oturan Hüseyin Kaçmaz ve eşi, balayı için Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’ne geldi. Tatil ardından dün dönüş için ailesi çifte, İstanbul’dan özel bir otobüs firmasından bilet aldı. Otobüse binmek için Manavgat Otogarı’na gelen Hüseyin Kaçmaz ve eşi, saat 16.30’da hareket etmesi gereken otobüsün gelmemesi üzerine firma yetkililerine otobüsün neden geciktiğini sordu. Firma yetkililerinin yolda çalışma olduğu için gecikme olduğunu söylemesi üzerine Hüseyin Kaçmaz bu konuda neden bilgilendirme yapmadıklarını sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre, firma çalışanlarından U.C.P., Hüseyin Kaçmaz’ı dışarı çıkarıp dövdü.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yüz, göğüs bölgesi ve omuzunda dayak izleri olan Hüseyin Kaçmaz, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri Hüseyin Kaçmaz’ı dövdüğü öne sürülen U.C.P.’yi Emniyete, Kaçmaz’ı da önce hastaneye ardından ifadesi için polis merkezine götürdü. Kaçmaz’ın yapılan muayenesinde dudağının patladığı, göğsü ve omuzunda morluklar oluştuğu belirlenirken, 1.8 promil alkollü olduğu da tespit edilen Hüseyin Kaçmaz hem otobüs firması yetkilileri hem de kendisini darp eden U.C.P. hakkında şikayetçi oldu. U.C.P. de Hüseyin Kaçmaz hakkında kendisine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hüseyin Kaçmaz ve eşi daha sonra aynı firmaya ait başka bir otobüsle İstanbul’a gitti.

BALAYINDAN DÖNÜYORLARDI

Hüseyin Kaçmaz, eşi ile 4 gün önce balayı için Side’ye geldiğini, dönüş için ailesinin İstanbul’dan bilet aldığını, otobüsün hareket saatinden 20 dakika önce otogara geldiklerini söyledi. Hareket saatinin 16.30 olduğunu, 15 dakika geçtiği halde otobüsün gelmemesi üzerine firma yetkililerine neden gelmediğini sorduğunu aktaran Kaçmaz, "Yolda bir çalışma olduğunu ve bunun akabinde otobüsün biraz geç geleceğini söyledi. Ben de kendilerine, ’Böyle bir olay varsa bizi neden bilgilendirmiyorsunuz ya da bunun önlemini neden almıyorsunuz?’ dediğimde otobüs firmasının çalışanı beni kapıya davet etti" dedi.

"2 ÇALIŞAN BENİ DARP ETTİ"

Bu sırada eşinin ön tarafta beklediğini belirten Kaçmaz, dışarı çıktıklarında, firma çalışanının kendisine yönelik argo kelimeler kullanması üzerine ona karşılık verdiğini söyledi. Kaçmaz, "Firma çalışanı üzerime yürüdü ve beni darp etti. Otobüs firmasından da şikayetçiyim, çalışanlardan da şikayetçiyim. Ağzımdan kötü bir kelime de çıkmamış, şahsa karşılık bir şey de çıkmamış ama ben darp edildim" diye konuştu. Hüseyin Kaçmaz, dudağı patladığı, göğsü ve omzunda morluklar oluştuğu için hastaneden darp raporu aldıklarını, doktor raporunda 1.8 promil alkollü olduğunun da belirtildiğini aktardı.

"ALKOLLÜYDÜ, YOLCULARLA DA SÜRTÜŞMEYE GİRDİ"

Otobüs firması yetkilileri ise Kaçmaz’ın alkollü olduğunu, eşiyle geldikleri zamandan itibaren başta yolcular olmak üzere herkese sataştığını, yolcularla da aralarında sürtüşme olduğunu öne sürdü. Firma yetkilileri, kapı önünde bir olay yaşandığını ancak bunun kendi çalışanlarıyla değil diğer yolcularla yaşandığını iddia etti.

"BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Hüseyin Kaçmaz’ın şikayetçi olduğu U.C.P. ise polisteki ifadesinde, şikayetçinin kendisine aracın neden geç geldiğini sorduğunu, kendisinin yolda çalışma olması nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine müştekinin kendisini dışarıya çağırarak, "Ben 200 lira veriyorum, o araç buraya gelecek’ diye bağırdı. Elinde anahtarlık vardı, şahıs bana saldırmaya çalıştı. Araya yolcular girdi, bu arada yolculardan tanımadığım biri şahsa tokat attı. Bu arada Hüseyin Kaçmaz, ’Beni tanıyor musunuz?’ diye bağırarak firmamıza sinkaflı sözlerle hakaret etti. Şahsa kesinlikle vurmadım, kendimi korumak için ittim. Hüseyin Kaçmaz’dan hakaretlerinden dolayı davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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