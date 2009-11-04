Bal yapmayan arÄ±

Kimleri bu sahada yenmedi, hangi devleri dize getirmedi Kara Kartal.. Ama bugÃ¼n sahada ne ruh, ne heves, ne de futbol vardÄ±...

SoÄŸuk ve yaÄŸmurlu Ä°stanbul akÅŸamÄ±nda, geÃ§en senenin Åžampiyonlar Ligi finalinden bile pahalÄ± bilet pahasÄ±na bu taraftarlar maÃ§a geldiler. Ne iÃ§in... Bir umut, gÃ¼zel bir futbol seyretmek iÃ§in.. Tonlarca ve hatta asgari Ã¼cretten bile pahalÄ± bilet parasÄ± vererek..

Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

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GeÃ§en yazÄ±mda gÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶receÄŸiz demiÅŸtim.. Maalesef 3 gÃ¼n sÃ¼rmedi. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takÄ±m geÃ§en sezonun Bundesliga ÅŸampiyonu Wolfsburg. Tamam gÃ¼Ã§lÃ¼ler her aÃ§Ä±dan. Ama seyredenlere soruyorum, bu takÄ±m TÃ¼rkiye liginde ilk 5 takÄ±mdan acaba kimi yenebilir, veya kime sahasÄ±nda 3 gol atabilir... Ã‡Ä±ldÄ±rmamak elde deÄŸil..

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SayÄ±n baÅŸkan geÃ§en demiÅŸtim maÃ§lara gelme diye, ne vardÄ± da geldin maÃ§ izlemeye.. Senin ne iÅŸin var Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de. Sen Fener maÃ§larÄ± izlemeye gidiyordun ne gÃ¼zel.. FutbolcularÄ± bilemem ama inanÄ±n tribÃ¼nleri Ã§ok olumsuz yÃ¶nde etkiliyorsunuz. UÄŸursuzsunuz.. Ve geldiÄŸiniz gÃ¼nden beride uÄŸurlu olmadÄ±nÄ±z BeÅŸiktaÅŸ' a.. YazarlÄ±k bir tarafa, bir taraftar olarak seni gÃ¶rmekten nefret ediyorum. ÃœzgÃ¼nÃ¼m. TahammÃ¼lÃ¼n de maalesef bir sÄ±nÄ±rÄ± var.. Ve benim ve milyonlarca BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarÄ±n artÄ±k sabrÄ± ve tahammÃ¼lÃ¼ kalmadÄ±.. YETER DEMÄ°RÃ–REN YETER....

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Mustafa Denizli bilmem yazÄ±larÄ±mÄ± takip ediyor mudur; ama yine hoca sana da yÃ¼klenmeden geÃ§emeyeceÄŸim. Sen de her daim bulunan o BeÅŸiktaÅŸlÄ±lÄ±k ruhu o enerji bitmiÅŸ.. Senin emekliliÄŸin gelmiÅŸ artÄ±k. Sana geÃ§en sene de gÃ¼venmedim bu sene de gÃ¼venmiyorum. Bir bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n, ve bana gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±nÄ±n hocasÄ±nÄ±n, Allah aÅŸkÄ±na bir taktiÄŸi olmaz mÄ± ? Bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ± olmaz mÄ±?.. BugÃ¼n sen deÄŸil de baÅŸka bir hoca KartalÄ± ayner bÃ¶yle oynatsaydÄ±, kanal kanal koÅŸturup sen de eleÅŸtirmez miydin Allah aÅŸkÄ±na....

Bak Åžampiyonlar Ligi bitti.. UEFA Avrupa Ligi desen Ã§ok ama Ã§ok zor.. Cumartesi Trabzon deplasmanÄ±nda da bir maÄŸlubiyet aldÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸu da unut.. Elinde kala kala tek Ziraat TÃ¼rkiye kupasÄ± kalacak.. Onu da alma Allah aÅŸkÄ±na.. Zaten bu futbolla istesen de alamazsÄ±n da.. Neyse ..

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Hocam UÄŸur nerde oynadÄ± ve ne oynadÄ±.. Serdar'Ä± Ã§Ä±karma nedenin nedir? Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez antrenmanda hiÃ§ orta yapÄ±yor mu acaba. Bu adam kaÃ§ yaÅŸÄ±na geldi daha bir ortasÄ±nÄ± gÃ¶remeden Ã¶leceÄŸim sanÄ±rÄ±m.. BÄ±rakmak iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir gÃ¼n ama kovulmak iÃ§in deÄŸil..

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Fink seni kutlarÄ±m tabi Ferrari ile beraber. MÃ¼thiÅŸ oynadÄ±nÄ±z.. Ama maalesef sizin gÃ¼zel futbolunuza takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z eÅŸlik etmediler.. BaÅŸkan hakikaten Antep' e baÅŸkan olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nsene.. GeÃ§en bir televizyon kanalÄ±nda, Antep baÅŸkanÄ± gece geÃ§ saate aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kongrenin ne zaman olacaÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu sÃ¶yledi.. Bu Tabata' yÄ± Jet FadÄ±l bile inan bu paraya almazdÄ±.. Bir ricam var baÅŸkan.. DÃ¼nyada bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirmek istersen.. Bu maÃ§tan topladÄ±ÄŸÄ±n paralarÄ± taraftara iade et.. Onlar inanÄ±n o parayÄ± yemez, iÃ§mezler yine BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in harcalar. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± o parayÄ± sizin gibi inanÄ±n har vurup harman savurmazlar..