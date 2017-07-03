Bal ile tatlandıracağınız 3 tarif

BALLI TAVUK
Malzemeler:
4 fileto tavuk göğsü, 1 kaşık zeytinyağı, 1 dal biberiye, 2 diş sarımsak, yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber. Ballı sos için 1 kaşık tereyağı, 1 tatlı kaşığı un, 2 kaşık bal, 1 kaşık soya sosu, 2 kaşık taze sıkılmış limon suyu, 1 rendelenmiş limon kabuğu, 1 tatlı kaşığı dağ kekiği.
Hazırlanışı:
Fileto tavuklarınız deri ve kemiklerini ayıklayıp bir karıştırma kabına alın. Üzerine zeytinyağını, biberiyeyi, sarımsağı ve karabiberi ekleyerek ovun ve marine edin. Daha sonra ızgaralık tavanızda bu tavukları harlı ateşte kızartın. Başka bir sos tenceresine tereyağını eritmeye başlayın ve unu ekleyip kavurun. Ununuz hafifçe renklendiğinde üzerine balınızı, taze sıkılmış limon suyunuzu ve soya sosunuzu koyun. Hızlıca karıştırdıktan sonra ocağın altını kısın ve kaynatın. Sosunuz kıvama geldiğinde üzerine limon kabuğunu ve dağ kekiğini ekleyin. Daha sonra bu sosu tavuklarınızın üzerinde arkalı önlü gezdirin ve afiyetle tadına varın.
BALLI DONUT
Malzemeler:
1bardak su, 6 kaşık tereyağı, 2 kaşık pudra şekeri, çeyrek tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı tarçın+zencefil+muskat+karanfil karışımı, 1 bardak un, 3 yumurta sarısı 4 yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 bardak pudra şekeri, 2 kaşık bal, 3-4 kaşık süt.
Hazırlanışı:
Suyu ve tereyağını sos tenceresinde eritin ve kaynadıktan sonra üzerine unu ve pudra şekerini ilave edin. Karıştırın ve katılaştıktan sonra altını kapatın. Biraz ılındığında 3 yumurtayı üzerine kırıp karıştırın ve homojen bir hale getirin. Başk bir kapta yumurta beyazlarını karıştırarak köpürtün. Diğer bir yerde ise limon suyunu, sütü, balı ve pudra şekerini benmaride şekilde karıştırın. Hamur karışımına yumurta beyazlarını da ekleyin ve sıkma torbasına doldurun. Fırın tepsinize yuvarlak bir şekilde sıkın ve bol yağda 3-5 dakika kadar kızartın. Üzerine hazırladığınız ballı sosunuzu sürün ve afiyetle yiyin.
BALLI YUMURTALI EKMEK
Malzemeler:
8 dilim ekmek, 2 kaşık tereyağı, 3 yumurta, 3/4 bardak süt, çeyrek bardak krema, 1 kaşık vanilya, 1 kaşık bal, 1 tatlı kaşığı tarçın.
Hazırlanışı:
Yumurtayı, sütü ve kremayı iyice karıştırıp, çırpın ve içine balı, vanilyayı ve tarçını ekleyin. Bir fırın kabında erittiğiniz tereyağının üzerine karışıma buladığınız ekmek dilimlerini serin ve 180 derece fırına atıp kızarmalarını bekleyin. Beklemenize değecek.
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