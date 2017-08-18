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    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    Tuna ATEŞ
    18 Ağustos 2017 - 14:05Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:23

    Datça her zaman yeşilin, mavinin ve huzurun adresiydi. Ancak bu yaz, hiç olmadığı kadar popüler. Akdeniz ile Ege’nin tam ortasındaki yarımadada irili ufaklı 52 koy var. Peki Datça’da nereye gidilir, nerede yenir, en iyi plajlar hangileridir? Avcunun içi gibi bilenlere sorduk.

    Seyahat yazarları, gazeteciler VE turizmcilerDEN oluşan büyük jüri seçti:

    Onur Baştürk, Murat Köksal, Saffet Emre Tonguç, Mehmet Yaşin, Ahmet Zeki Apalı, Mutlu Tönbekici, Edhem Dirvana  

    1- MAVİNİN TEK TONU

    Palamutbükü Plajı

    Datça’nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip. Suyun rengi hep aynı muhteşem turkuvaz. Yeme-içme mekânlarının bolluğu sayesinde her zaman keyif yapacak bir nokta bulabilirsiniz. Merkezden devamlı minibüs seferi var.

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    2- ZEYTİN CENNETİ

    Olive Farm

    Misafir evinde konaklayabileceğiniz dev bir organik çiftlik. Başta zeytin olmak üzere envai çeşit meyve ve bitki yetiştiriyorlar. Bunları da bakım ürünleri halinde size sunuyorlar. Oda fiyatı: 120 Euro.

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    3- DENİZ DOLUSU TARİH

    Knidos Plajı

    Akdeniz ile Ege’nin birleştiği noktadaki Knidos, iki tiyatro kalıntısına sahip antik bir kent. Limanın berrak, tertemiz suyunda yüzme fırsatını kaçırmayın. Merkezden 35 km. uzakta. Datça’dan minibüs ve deniz taksiyle gidebilirsiniz.

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    4- ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL

    Hayıtbükü Plajı

    Yarımadanın ufak koylarından birisi. Kum sahili ve sığlığı çocuklu aileler için burayı makul kılıyor. Sahilde etrafınızı ağaçlar çevreliyor. Çok sayıdaki işletme size kolaylık sağlayacaktır.

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    5- ESNAFI DA UNUTMAYALIM

    Zekeriya Sofrası

    Ege’ye gidince ille de balık yenecek diye bir kaide yok. Datça merkezdeki yöresel ev yemekleri seçenekleri sunan esnaf lokantasını denemeden geçmeyin. İki kişi için ortalama 50 TL. 

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    6- ‘MEKÂNIM DATÇA OLSUN’

    Can Yücel Evi

    Can Yücel şiirlerine Datça’yı kattı, Datça da Can Yücel’e kendisini. Bu ev bir müze değil, aman içeri girmeye çalışmayın. Can Yücel’in kızı hâlâ orada yaşamakta. Şairi sevenler, evin önünde durup birkaç dakika seyredebilir. Eski Datça.

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    7- ÇEŞİT BİTMİYOR

    Çınar Dondurma

    Datça merkezde, Atatürk Caddesi üzerinde. Tam 30 çeşit dondurma var. Mandalinalı, bal bademli ve sakızlı kesinlikle tavsiye edilir. Veganlar için sorbe de var. Bir top dondurmanın fiyatı 2.5 TL. 

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    8- DİNLENDİRİCİ LÜKS

    Bördübet Golden Key Hotel

    Çam ağaçları, kuş cıvıltıları, çayda gezen ördekler ve Gökova Körfezi’ne tepeden bakan manzarası arasında geldiğiniz yer neresi unutursunuz. Kafa dinlemek için dizayn edilmiş. 

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    9- MUHTEŞEM RUM MEZELERİ

    Maradona Restaurant

    Datça merkezde, Kumluk yolunda... Türk ve Rum mutfağından lezzetleri bir araya getiriyor. Küçük bir plaj üstünde, ayaklarınız denizin dibinde güneşi batırmak için harika bir yer. İki kişi için ortalama 200 TL.

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    10- MANZARA BURADA

    Yeşim Teras Restaurant

    Tepe zirvesindeki konumuyla tüm Datça’yı ayaklarınızın altına seriyor. İster gündüz kahvaltı keyfi, isterseniz akşam hafif yemekli günbatımı keyfi yapabilirsiniz. (İki kişi için 100 TL)

    Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

    Etiketler: Datça koyları , Datça plajları , Datça'da ne yenir
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