Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

Seyahat yazarları, gazeteciler VE turizmcilerDEN oluşan büyük jüri seçti:
Onur Baştürk, Murat Köksal, Saffet Emre Tonguç, Mehmet Yaşin, Ahmet Zeki Apalı, Mutlu Tönbekici, Edhem Dirvana
1- MAVİNİN TEK TONU
Palamutbükü Plajı
Datça’nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip. Suyun rengi hep aynı muhteşem turkuvaz. Yeme-içme mekânlarının bolluğu sayesinde her zaman keyif yapacak bir nokta bulabilirsiniz. Merkezden devamlı minibüs seferi var.
2- ZEYTİN CENNETİ
Olive Farm
Misafir evinde konaklayabileceğiniz dev bir organik çiftlik. Başta zeytin olmak üzere envai çeşit meyve ve bitki yetiştiriyorlar. Bunları da bakım ürünleri halinde size sunuyorlar. Oda fiyatı: 120 Euro.
3- DENİZ DOLUSU TARİH
Knidos Plajı
Akdeniz ile Ege’nin birleştiği noktadaki Knidos, iki tiyatro kalıntısına sahip antik bir kent. Limanın berrak, tertemiz suyunda yüzme fırsatını kaçırmayın. Merkezden 35 km. uzakta. Datça’dan minibüs ve deniz taksiyle gidebilirsiniz.
4- ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL
Hayıtbükü Plajı
Yarımadanın ufak koylarından birisi. Kum sahili ve sığlığı çocuklu aileler için burayı makul kılıyor. Sahilde etrafınızı ağaçlar çevreliyor. Çok sayıdaki işletme size kolaylık sağlayacaktır.
5- ESNAFI DA UNUTMAYALIM
Zekeriya Sofrası
Ege’ye gidince ille de balık yenecek diye bir kaide yok. Datça merkezdeki yöresel ev yemekleri seçenekleri sunan esnaf lokantasını denemeden geçmeyin. İki kişi için ortalama 50 TL.
6- ‘MEKÂNIM DATÇA OLSUN’
Can Yücel Evi
Can Yücel şiirlerine Datça’yı kattı, Datça da Can Yücel’e kendisini. Bu ev bir müze değil, aman içeri girmeye çalışmayın. Can Yücel’in kızı hâlâ orada yaşamakta. Şairi sevenler, evin önünde durup birkaç dakika seyredebilir. Eski Datça.
7- ÇEŞİT BİTMİYOR
Çınar Dondurma
Datça merkezde, Atatürk Caddesi üzerinde. Tam 30 çeşit dondurma var. Mandalinalı, bal bademli ve sakızlı kesinlikle tavsiye edilir. Veganlar için sorbe de var. Bir top dondurmanın fiyatı 2.5 TL.
8- DİNLENDİRİCİ LÜKS
Bördübet Golden Key Hotel
Çam ağaçları, kuş cıvıltıları, çayda gezen ördekler ve Gökova Körfezi’ne tepeden bakan manzarası arasında geldiğiniz yer neresi unutursunuz. Kafa dinlemek için dizayn edilmiş.
9- MUHTEŞEM RUM MEZELERİ
Maradona Restaurant
Datça merkezde, Kumluk yolunda... Türk ve Rum mutfağından lezzetleri bir araya getiriyor. Küçük bir plaj üstünde, ayaklarınız denizin dibinde güneşi batırmak için harika bir yer. İki kişi için ortalama 200 TL.
10- MANZARA BURADA
Yeşim Teras Restaurant
Tepe zirvesindeki konumuyla tüm Datça’yı ayaklarınızın altına seriyor. İster gündüz kahvaltı keyfi, isterseniz akşam hafif yemekli günbatımı keyfi yapabilirsiniz. (İki kişi için 100 TL)