Bal badem, mandalina, zeytin... Tüm renkleriyle Datça

Seyahat yazarları, gazeteciler VE turizmcilerDEN oluşan büyük jüri seçti:

Onur Baştürk, Murat Köksal, Saffet Emre Tonguç, Mehmet Yaşin, Ahmet Zeki Apalı, Mutlu Tönbekici, Edhem Dirvana

1- MAVİNİN TEK TONU

Palamutbükü Plajı

Datça’nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip. Suyun rengi hep aynı muhteşem turkuvaz. Yeme-içme mekânlarının bolluğu sayesinde her zaman keyif yapacak bir nokta bulabilirsiniz. Merkezden devamlı minibüs seferi var.

2- ZEYTİN CENNETİ

Olive Farm

Misafir evinde konaklayabileceğiniz dev bir organik çiftlik. Başta zeytin olmak üzere envai çeşit meyve ve bitki yetiştiriyorlar. Bunları da bakım ürünleri halinde size sunuyorlar. Oda fiyatı: 120 Euro.

3- DENİZ DOLUSU TARİH

Knidos Plajı

Akdeniz ile Ege’nin birleştiği noktadaki Knidos, iki tiyatro kalıntısına sahip antik bir kent. Limanın berrak, tertemiz suyunda yüzme fırsatını kaçırmayın. Merkezden 35 km. uzakta. Datça’dan minibüs ve deniz taksiyle gidebilirsiniz.

4- ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL

Hayıtbükü Plajı

Yarımadanın ufak koylarından birisi. Kum sahili ve sığlığı çocuklu aileler için burayı makul kılıyor. Sahilde etrafınızı ağaçlar çevreliyor. Çok sayıdaki işletme size kolaylık sağlayacaktır.

5- ESNAFI DA UNUTMAYALIM

Zekeriya Sofrası

Ege’ye gidince ille de balık yenecek diye bir kaide yok. Datça merkezdeki yöresel ev yemekleri seçenekleri sunan esnaf lokantasını denemeden geçmeyin. İki kişi için ortalama 50 TL.

6- ‘MEKÂNIM DATÇA OLSUN’

Can Yücel Evi

Can Yücel şiirlerine Datça’yı kattı, Datça da Can Yücel’e kendisini. Bu ev bir müze değil, aman içeri girmeye çalışmayın. Can Yücel’in kızı hâlâ orada yaşamakta. Şairi sevenler, evin önünde durup birkaç dakika seyredebilir. Eski Datça.

7- ÇEŞİT BİTMİYOR

Çınar Dondurma

Datça merkezde, Atatürk Caddesi üzerinde. Tam 30 çeşit dondurma var. Mandalinalı, bal bademli ve sakızlı kesinlikle tavsiye edilir. Veganlar için sorbe de var. Bir top dondurmanın fiyatı 2.5 TL.

8- DİNLENDİRİCİ LÜKS

Bördübet Golden Key Hotel

Çam ağaçları, kuş cıvıltıları, çayda gezen ördekler ve Gökova Körfezi’ne tepeden bakan manzarası arasında geldiğiniz yer neresi unutursunuz. Kafa dinlemek için dizayn edilmiş.

9- MUHTEŞEM RUM MEZELERİ

Maradona Restaurant

Datça merkezde, Kumluk yolunda... Türk ve Rum mutfağından lezzetleri bir araya getiriyor. Küçük bir plaj üstünde, ayaklarınız denizin dibinde güneşi batırmak için harika bir yer. İki kişi için ortalama 200 TL.

10- MANZARA BURADA

Yeşim Teras Restaurant

Tepe zirvesindeki konumuyla tüm Datça’yı ayaklarınızın altına seriyor. İster gündüz kahvaltı keyfi, isterseniz akşam hafif yemekli günbatımı keyfi yapabilirsiniz. (İki kişi için 100 TL)