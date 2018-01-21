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    Bakü’den tam destek

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    21.01.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Azerbaycan, Zeytin Dalı Operasyonu’na tam destek verdi.

    Bakü’den tam destekAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Haciyev, terörden çok çekmiş Azerbaycan’ın Türkiye’yi verdiği mücadele çok iyi anladığını ve desteklediğini söyledi.

    Sözcü Haciyev, “Türkiye defalarca teröristlerin saldırısına uğramıştır. Bu saldırılan neticesinde Türkiye’de çok sayıda sivil hayatlarını kaybetmiştir. Azerbaycan, Türkiye’nin güvenliğini sağlama çabalarını gayet iyi anlıyor ve destekliyor. Çünkü Azerbaycan terörün ne olduğunu maruz kaldığı saldırılarda öğrenmiştir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Afrin
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