Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında geri sayım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının 30 Ekim’de ilk resmi seferini yapacağını belirterek, “Sadece bir tren hareket etmiyor, biliniz ki bölgenin makus talihini değiştirecek” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (KAISİAD) Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "2. Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Açılışa Bakan Arslan’ın yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kars Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Arslan, birliğin, beraberliğin çok önemli olduğu bir coğrafyada yaşadığımızı söyledi. Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının ilk resmi seferinin 30 Ekim'de yapılacağını belirterek, “Biliyoruz ki bölgenin kaderinin değişmesi uluslararası projeler yapmaktan geçer. Havalimanı bunun için önemliydi. Kars'ta var, Iğdır’da da var ama demiryolu olmazsa olmazımız. Bakü-Tiflis-Kars inşallah 30 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili‘nin katılımıyla Bakü'den başlayacak. Daha önce test amaçlı geldi, bu sefer trenler resmen 30 Ekim'de Kars'a hareket edecek. Biliniz ki sadece bir tren hareket etmiyor, biliniz ki bölgenin makus talihini değiştirecek. Demir İpek Yolu'nu canlandıracak, o gün bir tarih yazılacak” diye konuştu.

İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye değinen Bakan Arslan, görüşmedeki en önemli konunun Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu hattının İslamabad'a gitmesi, oradan İran'a gitmesi olduğunu belirtti. Arslan, “Bugün tekrar masaya yatırdık, ay sonunda Azerbaycan'da toplantı var, orada da masaya yatıracağız. Bunu da inşallah üç ülkenin işbirliği ile yapacağız. Uluslararası koridorlar bizim memleketimizden geçtikçe, bizim bölgemizden geçtikçe hiç şüpheniz olmasın ki sınırı bekleyen iller olmaktan çıkıp sınırdaki konumundan yararlanan cazibe merkezi haline gelen iller olacağız. Bu yüzden projeler inşallah bölgemizin kaderini değiştirecek” dedi.

Bakan Arslan, yaptığı konuşmanın ardından il valileri, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve dernek başkanları ile açılış kurdelesini kesti. Daha sonra stantları gezen Arslan, burada stant görevlileri ile sohbet edip, yerel ürünlerin tadına baktı. Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren Bakan Arslan, vatandaşlara meşhur Kars kaşarı ikram etti. Üç ilin tanıtıldığı etkinlik 22 Ekim'de sona erecek.