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Bakü-Kars tren seferleri başlıyor

Hürriyet Haber
15.10.2017 - 21:42 | Son Güncelleme:

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından yapılacak ilk resmi tren seferinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 30 Ekim’de Bakü’den başlatılacağını duyurdu.

Arslan, bakanlıkta düzenlenen, TCDD Taşımacılık AŞ ile OMSAN Lojistik AŞ arasında lokomotif ve vagon kiralanmasına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Demiryolu sektörünün serbestleşmesi için yıllarca süren meşakkatli çabanın başarıyla sonuçlandığını belirten Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ’nin 1 Ocak’tan itibaren fiilen faaliyete başladığını belirterek, “Şimdi de demiryollarında ülkemizin ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN Lojistik AŞ, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurması sonucunda ‘ilk özel demiryolu tren işletmecisi’ statüsüne sahip şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık AŞ’den Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiraladı” diye konuştu.

Özel sektör şirketlerinin demiryollarının serbestleşme süreciyle yakından ilgilenmesini mutlulukla karşıladıklarını bildiren Arslan, “Ancak bu noktada artık her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bundan sonra demiryolları sektörünün büyütülmesinde özel demiryolu tren işletmecileri de sorumluluk alacak. ”

 

Etiketler: Ahmet Arslan , Bakü-Tiflis-Kars demiryolu , gazetehaberleri
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