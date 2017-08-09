Bakliyat kralı vefat etti, dev şirket satışa çıktı

Türkiye’de yeni neslin üretimde olmak istemediği tartışılırken, buna son örnek bakliyat sektöründen geldi. 1981 yılında kurduğu Gökbayrak markasını bakliyatta üst kalite ürünlerle önemli bir noktaya getiren 'Bakliyat Kralı' olarak tanınan Şemsettin Gökbayrak’ın şirketi, kurucunun vefatı sonrası satışa çıktı. Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) kurucusu olan ve uzun yıllar derneğin başkanlığını yapan Gökbayrak, geçtiğimiz Mart ayında vefat etmişti.

Şirketin hissedarlarından Gökbayrak’ın kızı Nilüfer Tanrıöver, “Baktık şirketin başında duramıyor, ilgilenemiyoruz, satmaya karar verdik” dedi. 3 kız kardeş olduklarını anlatan Tanrıöver, hiçbir 3’üncü kuşak temsilcisinin de şirketin yönetimine talip olmadığını söyledi. Tanrıöver, “Babam sağken bir gerek olmadı. Biz kızları farklı sektörlerde profesyonel çalışmayı tercih ettik. Torunlar da istemedi, bir kısmı zaten yurtdışında yaşamayı tercih etti” diye konuştu.

ÜRETİM KAPASİTESİ 9 BİN 500 TONU AŞIYOR

Gökbayrak’ın yılda 9 bin 500 tonu aşan bir üretim kapasitesi bulunuyor. Üretim, şirketin İstanbul Esenyurt’ta sahip olduğu 1200 metrekarelik binasında gerçekleşiyor. Şemsettin Gökbayrak’ın vefatından sonra üretim kapasitesi yüzde 10’lara kadar gerilemiş. Nilüfer Tanrıöver, Macrocenter ve Metro gibi seçkin marketlerde toplam 350 noktada ürünlerinin yer aldığını belirtti.

Tanrıöver, “Babam hiç kredi kullanmamış. Borçsuz bir finansal yapımız var. Ancak biz ilgilenemiyoruz ve markanın aynı kalitede devam edebilmesi bizim için çok önemli. Bu kaliteyi devam ettireceğine inandığımız bir alıcı ile el sıkışmak için süreci başlattık. Çünkü babam da böyle olmasını isterdi” dedi. Satış sürecini yöneten Atuva Yönetim Danışmanlığı’ndan Sevil Becan da sektörden ilgi olduğunu, görüşmelere başladıklarını açıkladı.

İLK PAKETLİ PİRİNCİ ÜRETTİ VEFA AŞKIYLA YEŞİLİ SEÇTİ

Gökbayrak, yeşil beyaz logosu ile tanınan bir marka. Şemsettin Gökbayrak’ın Vefa liseli olduğunu ve lise ile bağının hiç kopmadığını anlatan Tanrıöver, logonun renginin de Vefa’dan geldiğini anlattı.

Tanrıöver, Şemsettin Gökbayrak’ın 80 yaşından sonra bilgisayar kullanmayı öğrenip, hastane yatağında bile şirketiyle ilgilendiğini paylaşırken, “Babam Bakliyat Kralı olarak tanınırdı. Kendisi, Türkiye’de ilk paketli pirinç ve bakliyat satışını başlatan, ilk çeltik fabrikasını kuran kişidir. Ürün aldığımız üreticilerle uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri söz konusu” ifadesini kullandı. Dünya