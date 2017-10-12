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Bakkal sayısı 10 yılda 240 binden 165 bine geriledi

İHA
12.10.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

Zincir marketlerin büyük bir hızla çoğalmaya devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bakkal ve büfe sayısı son 10 yılda yüzde 31 azalarak 240 binden 165 bine düşerken, sadece son bir yılda zincir market sayısı yüzde 13 artarak 28 bine ulaştı” dedi.

Zincir marketlerin dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar hızlı artmadığını vurgulayan Palandöken, “Dünyanın hiçbir yerinde zincir marketlerin esnafı bitirecek bir hızda açılmasına izin verilmiyor. Esnafı AVM ve zincir marketlere karşı korumak amacıyla çıkan Perakende Kanunu en kısa zamanda yeniden düzenlenmeli ve amacına hizmet eden bir noktaya getirilmelidir. Bu aynı zamanda Anayasa'nın 173. maddesinde yer alan ‘Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve kollayıcı tedbirleri alır’ hükmüne de uygun olacaktır” diye konuştu.

“ZİNCİR MARKETLER MANTAR GİBİ ÇOĞALIYORLAR”
Gelişmiş ülkelerin kendi ulusal mağazalarını bile kolaylıkla ve istedikleri yerde açmalarına izin vermediğini belirten Palandöken, “Yabancı menşeli zincir marketler, istedikleri yerde ve kolaylıkla şube açarak mantar gibi çoğalıyor. Batılı ülkeler kendi esnafını zincir marketlere karşı korurken, bizim esnafımız her geçen gün marketlerin karşısında eriyip yok oluyor. Buna bir dur diyebilmek için Perakende Kanunu yeniden düzenlenmeli ve market açılması nüfus oranı başta olmak üzere belirli kurallara bağlanmalı” dedi.

Etiketler: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu , Bendevi Palandöken , AVM ve zincir marketler
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