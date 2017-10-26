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    Bakışlara aldırmadı… Çocuğunu yerde sürükledi

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Liverpool kentinde bir kadın çocuğunu bir ipe bağlayarak cadde ortasında sürükledi. Joe Capin isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, insanların olanları sadece izlediği ancak müdahale etmediği görülüyor.

    İngiltere'nin Liverpool kentinde çekilen ve sosyal medyada Joe Cain isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir görüntü şoke etti. 

    Videoda siyah giyinmiş bir kadının çocuğu olduğu tahmin edilen kişiyi bir iple sürüklediği görülüyor. Olay yerinden geçen kişilerin ise gördükler sahne karşısında sessiz kalması ise dikkat çekiyor. 

    Bazı kişiler ise yerde sürüklenenin bir çocuk olmadığını, bunun aksine büyük bir oyunca olduğunu iddia ediyor. 

    Twitter'da çok sayıda kişi olayı kınayan yorumlarda bulundu. Bir Twitter kullanıcısı, "Bu oldukça kötü bir sahne. Kimse bu kadına müdahale etmedi mi?" yorumunda bulundu. 

    İngiliz Daily Mail gazetesi, olayın gerçekleştiği yerdeki polis merkezine olayın kendilerine bildirilip bildirilmediğini sorduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını duyurdu. 

     

    Etiketler: haber
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