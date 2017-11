Bakırköy’e 300 milyon dolar yatırım

Teslimlerin Haziran 2018’de gerçekleştirilmesi planlanan projede aile konseptine uygun tasarlanan bloklarda sadece 4+1 ve 5+1 konut tipleri yer alıyor. Hepsinin deniz manzaralı olduğuna dikkat çekilen teraslı rezidans bloklarında bir katta iki daire yer alıyor. Proje için 300 milyon dolara yakın yatırım yaptıklarını belirten Doğa Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı, projenin 62 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçtiğini söyledi. Bakırköy sahil yolunda yükselen ‘Pruva 34’ projesinin 7 rezidans, 2 otel ve 1 apart otel olmak üzere toplam 10 bloktan meydana geldiğini beliryen Ayvacı, “16 ve 17 katlı 7 blokta toplam 239 adet daire bulunuyor. Bunlarda 310 metrekare büyüklüğünde 4+1 ve 363 metrekare büyüklüğünde 5+1 dairelerimiz mevcut” dedi.

Ayvacı, bölgede turizm imarı alarak apart tapusu verildiğine dikkat çekerken, Pruva 34 projesinde konut tapusu verdiklerini dile getirdi. Ayvacı, “Turizm tapusu da sorun değil ancak bir kanunun değişmesiyle her şey değişebilir biz o yüzden bunu tercih etmedik. Haziran’da teslim edilecek konutlar için konut tapumuzu hemen veriyoruz” dedi. Doğa Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Ayvacı , “Otel blokunun bir tanesini Hilton’a sattık, diğeri ile ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Projenin apart bloğunda ise 168 home- ofis mevcut. Fiyatlar ise 1 milyon 292 bin liradan başlıyor.