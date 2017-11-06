Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakırköy'de yıkım isyanı

    Bakırköy'de yıkım isyanı

    DHA
    06.11.2017 - 18:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nde yıkım çalışmaları devam ediyor.

    Vakıf çalışanları ve bazı vatandaşların tepkileri yıkım sırasında devam etti. Zabıta ekiplerinin de bulunduğu yıkım alanında bazı vatandaşlar iş makinasının önüne geçerek engel olmaya çalıştı. Vakıf çalışanları da içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarmaya devam etti. Yıkım alanına gelen Bakırköy Spor Vakfı Başkanı ve Bakırköy Belediyesi eski başkanlarından Naci Ekşi bir açıklama yaptı.

    Ekşi, burayı kaçak inşaat diye zabıt tutup onu gerekçe göstererek yıktıklarını söyleyerek, "Burası kaçak inşaat değil. Bir kısmı 30 sene önce benim tarafımdan yapılmış, bir kısmı da 2003 yılında yine belediyenin izniyle, onayıyla Fen işleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü’nün onaylarıyla Belediyenin kontrolü altında yapılmış, kaçak olmayan Belediye mülkü olan tesisler. Burada biz Bakırköy Spor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim verdik. Her sene bin 500, 2 bin öğrenciyi eğitiyoruz. 5 branşta spor yaptırıyoruz çocuklarımıza" dedi.

    Bakırköyde yıkım isyanı

    Ekşi, yıkım kararını Cuma günü saat 17.00’da kendilerine bildirdiklerini, Pazartesi günü gece saat 03.00'te yıkıma başladıklarını, kendilerinin mahkemeye başvurmaya zaman bulamadıklarını belirterek, "Biz buranın yıkılmasının önlenmesi için veya mahkemeye müracaat edebilmek için çeşitli kişilerle temas ettik. Yıkımla ilgili olarak suç duyurunda bulunacağız. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talepli başvurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız kapıda bekliyor. İdare mahkemesi tahliye kararını bozmuştu. İdare mahkemesi mühürlemeyi bozmuştu, reddetti. Buna da vaktimiz olmadı. Şu anda yürütmeyi durdurmak için kapının önünde arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: İstanbul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri