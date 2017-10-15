Yer: Ä°stanbul - BakÄ±rkÃ¶y... OrtalÄ±k bir anda karÄ±ÅŸtÄ±

BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi Cevizlik Mahallesiâ€™nde Fahri KorutÃ¼rk ve Ebuziya Caddeleri ile BakÄ±rkÃ¶y YeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ± Ã¼zerinde hizmet veren 5 bÃ¼fenin sÃ¶zleÅŸmesini yaya geÃ§iÅŸini engellediÄŸi, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ve koku yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yenilemedi ve iÅŸyeri sahiplerine Cuma gÃ¼nÃ¼ 24 saat iÃ§erisinde iÅŸ yerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gerekÃ§eli tebligat gÃ¶nderdi.



SÃ¼renin dolmasÄ± Ã¼zerine BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi ZabÄ±ta ekipleri yÄ±kÄ±m iÃ§in sabaha karÅŸÄ± bÃ¶lgeye geldi. ZabÄ±ta ekiplerinden iÅŸ yerlerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ± iÃ§in ek sÃ¼re isteyen iÅŸ yeri sahipleri olumsuz yanÄ±t almalarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸanlarla birlikte yÄ±kÄ±m iÃ§in gelen ekiplere saldÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸ makinelerinin camlarÄ±nÄ± kÄ±ran ve zabÄ±ta ekiplerine taÅŸ atan bÃ¼fe Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na polis mÃ¼dahale etti. AtÄ±lan taÅŸlardan bir belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. YÄ±kÄ±m daha sonra Ã§evik kuvvet polislerinin gÃ¼venlik Ã¶nlemi altÄ±nda devam etti.



Bir iÅŸyeri sahibinin yakÄ±nÄ± olduÄŸun sÃ¶yleyen Mustafa ÅžahinoÄŸlu, "YÄ±kÄ±mÄ±n gerekÃ§esi. Koku yapÄ±yormuÅŸ, Bir de insanlarÄ±n yaya yolunu kapatÄ±yormuÅŸ. Gece yataÄŸÄ±mdan kalkÄ±p geldim. MalÄ±mÄ±zÄ± kurtarmaya geldik, sabotaj yapmaya gelmedik" dedi.



