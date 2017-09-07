Bakırköy'de milyonluk gaspta yeni gelişme! Paralarla akrabalarına araba almışlar

İşadamı E.E altın almak için 18 Ağustos 2017 günü il dışından Bakırköy'e geldi.



Altın almak için Bakırköy'e gelen E.E'nin aracı silahlı kişilerce havaya ateş açılarak durduruldu ve araçtaki 2 milyon 200 bin TL gasp edildi.



Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden gaspta kullanılan aracın plakası belirlendi. Plakadan kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Hatay Reyhanlı'da 25 Ağustos 2017 günü düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Devam eden operasyonda, İstanbul'da 3 kişi daha yakalandı. Gasp edilen paranın yaklaşık 673 bin TL'si ele geçirildi.

Gaspçıların paranın geri kalanıyla akrabalarının üzerine lüks araçlar aldıkları ortaya çıktı. Polis çetenin aldığı 3 lüks araca el koydu.