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    Bakırköy'de milyonluk gaspta yeni gelişme! Paralarla akrabalarına araba almışlar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    07.09.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:53

    İstanbul’a altın almak için gelen E. E'nin aracını havaya ateş açarak durdurup 2 milyon 200 bin TL'yi gasp eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı. Gasp Büro ekipleri, operasyonda paranın 673 bin TL'sini bulurken, çetenin gasp parasıyla lüks araçlar aldığı saptandı. Çete üyeleri altın emzik bile almış.

    İşadamı E.E altın almak için 18 Ağustos 2017 günü il dışından Bakırköy'e geldi.
    Bakırköyde milyonluk gaspta yeni gelişme Paralarla akrabalarına araba almışlar
    Altın almak için Bakırköy'e gelen E.E'nin aracı silahlı kişilerce havaya ateş açılarak durduruldu ve araçtaki 2 milyon 200 bin TL gasp edildi.

    Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden gaspta kullanılan aracın plakası belirlendi. Plakadan kimlik bilgilerine ulaşıldı.

    Hatay Reyhanlı'da 25 Ağustos 2017 günü düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Devam eden operasyonda, İstanbul'da 3 kişi daha yakalandı. Gasp edilen paranın yaklaşık 673 bin TL'si ele geçirildi.

    Gaspçıların paranın geri kalanıyla akrabalarının üzerine lüks araçlar aldıkları ortaya çıktı. Polis çetenin aldığı 3 lüks araca el koydu.

    Bakırköyde milyonluk gaspta yeni gelişme Paralarla akrabalarına araba almışlar

    Bakırköyde milyonluk gaspta yeni gelişme Paralarla akrabalarına araba almışlar

    Bakırköyde milyonluk gaspta yeni gelişme Paralarla akrabalarına araba almışlar

    Etiketler: istanbul , gasp , Polis , Son dakika
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