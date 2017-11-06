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    Bakırköy'de gece yarısı yıkım gerginliği

    Ali Kerem BENGİ / İstanbul /DHA)
    06.11.2017 - 06:43 | Son Güncelleme:

    Bakırköy Belediyesi’nin yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

    Bakırköy Belediyesi, Ataköy Mahallesi’nde 1989 yılından itibaren hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri ile ilgili kaçak olduğu gerekçesiyle 3 Kasım’da yıkım kararı aldı. Tesislerin yıkılacağını öğrenen bazı vatandaşlar saat 00.30 sıralarında tesislerin önünde toplandı.

    Bakırköyde gece yarısı yıkım gerginliğiToplanan vatandaşlar tesisin yıkımını engellemek amacıyla araçlarını tesisin önüne park etti. Yıkım için saat 02.00 sıralarında iş makineleriyle tesislere gelen belediye ekipleri ile yıkıma engel olmak isteyen grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken polis ekipleri gruba müdahale etti.

    Bakırköyde gece yarısı yıkım gerginliğiBu sırada bazı vatandaşlar ise yıkımı engellemek amacıyla tesislerin içerisinde bulunan restorana giren kapıyı kilitledi. Grup üyeleri polisin ısrarına rağmen kilitledikleri kapıyı açmadı ve önüne sandalye, masa koydu.

    Bakırköyde gece yarısı yıkım gerginliğiOlay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri kapıyı kırarak içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Müdahalenin ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

     Bakırköyde gece yarısı yıkım gerginliği

    Öte yandan, belediye ekiplerinin çekici yardımıyla tesislerin önündeki araçları kaldırmasıyla saat 03’00’te yıkım başladı. Bu sırada tesislerin içerisinde dükkanı bulunan kişiler gözyaşlarına boğuldu. Polisin güvenlik önlemleri altında devam eden yıkımın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

     

    Etiketler: Bakıtköy , gerginlik
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