Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Atököy'deki 30 yıllık dev tesis için yıkım kararı

Atököy'deki 30 yıllık dev tesis için yıkım kararı

Dinçer GÖKÇE/ Hurriyet.com.tr-ÖZEL
05.11.2017 - 10:31 | Son Güncelleme:

Bakırköy Belediyesi, 1989 yılında açılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için yıkım kararı aldı. Belediyeye ait tesisin kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alınırken, kiracı konumdaki vakıf yetkilileri ise karara tepkili.

Bakırköy Belediyesi, 1989 yılında açılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için yıkım kararı aldı. Belediyeye ait tesisin kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararıAtököydeki 30 yıllık dev tesis için yıkım kararı
alınırken, kiracı konumdaki vakıf yetkilileri ise karara tepkili.

Ataköy 3-4-11. Kısım’da bulunan tesis 1989 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından inşa edildi. Tesiste, sportif faaliyetlerin yanı sıra bir dizi organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Bakırköy Spor Vakfı ise tesiste kiracı konumda… Vakıf da, işletmesi için söz konusu tesis için alt kiracı sözleşmesini Varanlar Turizm İnş. Ve Sosyal Tesis İşletmeciliği A.Ş. ile imzaladı.

Ancak, bir süreden beri tesisin boşaltılması için belediye ile işletmeci arasında kriz yaşanıyordu. Belediye, işletmecinin tahliyesi için karar aldı. Şirket ise bu karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve kararı iptal ettirdi.

Tahliye işlemi yapılamayınca belediye bu kez, işyeri çalışma ruhsatını iptal etti. Ancak bu iptal kararı da İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce bozuldu. Uygulanan mühür işlemi kaldırıldı. Tahliye işlemi ve ruhsat iptali kararlarından sonuç alınamayınca Bakırköy Belediyesi 3 Kasım’da aldığı Encümen Kararı’nda tesis için yıkım kararı çıktı. Söz konusu karar ilgili birimlere gönderildi. Tesiste kiracı konumda olan vakıf yönetimi ise, yıkım kararına tepkili.
Atököydeki 30 yıllık dev tesis için yıkım kararı
Tesiste, sportif faaliyetlerin yanı sıra düğün organizasyonları da yapılıyor. 

 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri