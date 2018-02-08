Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakırköy çocuk masasına kavuştu

    Bakırköy çocuk masasına kavuştu

    Cansu ŞİMŞEK
    08.02.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Kaymakamlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği (ÇHZD) arasında çocuklar için özel olarak hazırlanan danışmanlık, eğitim ve sağlık işbirliği protokolü törenle imzalandı.

    Törende açılış konuşmasını ÇHZD Başkanı Ebrize Çeltikçi yaptı. Çeltikçi imzalanan protokolün amacını şöyle anlattı: “Çocuklara dair her türlü istismar, ihmal ve suistimale karşı yeni bir yönetişim modeli hedefliyoruz. Amacımız kurumlar arası ilişkiyi hızlandırarak hem hukuksal hem de güvenlik konularında çocukları korumak ve devletin sıcaklığını hissettirmek.”

    “’Yola, kurumlar arası bağlantıları nasıl kurabiliriz diye çıktık” diyen Çeltikçi, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların genellikle çocuğa en yakındakilerden başladığını söyledi: “Cinsel suçların yüzde 46’sı sadece çocuklara yönelik oluyor. Yine aynı suçların 7 yaş altı çocuklara yönelik oranı ise yüzde 42. Yani çocuklarımızı doğar doğmaz, el ele, iş birliği ile korumamız gerekiyor.”

    ‘EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ’

    Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da kurdukları Çocuk Masası’nın ilçeyle ya da ülkeyle sınırlı olmadığını, kendisinin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Parlamentosu’nun projeyi yakından takip ettiğini söyledi: “Yılda iki kez yapılan toplantılarda, dezavantajlı grupların çocukların güvenliği, hakları konuşuluyor ve Çocuk Masası da takdirle karşılanıyor. Önümüzdeki haftalarda bizzat gidip, geldiğimiz noktayı anlatacağım. Çünkü en büyük yatırımımız çocuklarımızdır.”

    Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ise “Konu çocuklar olunca korumacı bir şekilde pozitif ayrım yapıyoruz. Çocukla ilgili her konuda fazladan hassasiyet göstermeye gayret ediyoruz” dedi. Kaymakamlık olarak okulların fiziksel yapısı kadar okul yollarının güvenliği, servis ve kantinlerdeki hijyene kadar her konuda dikkat kesildiklerini anlatan Günlü konuşmasını, “Konu çocuk olunca akan sular durur” diyerek noktaladı.

    OKULLAR GEZİLECEK

    İşbirliği protokolü kapsamında Bakırköy sınırlarındaki okullar gezilecek, her yaştan öğrencilerle ve velileriyle de birebir görüşme sağlanacak. Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, korunma ihtiyacı olan, suça sürüklenen, suç mağduru olan, ihmal ya da istismara sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmalar da yapılacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , çocuk , bakırköy , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri