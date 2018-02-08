Bakırköy çocuk masasına kavuştu

Törende açılış konuşmasını ÇHZD Başkanı Ebrize Çeltikçi yaptı. Çeltikçi imzalanan protokolün amacını şöyle anlattı: “Çocuklara dair her türlü istismar, ihmal ve suistimale karşı yeni bir yönetişim modeli hedefliyoruz. Amacımız kurumlar arası ilişkiyi hızlandırarak hem hukuksal hem de güvenlik konularında çocukları korumak ve devletin sıcaklığını hissettirmek.”

“’Yola, kurumlar arası bağlantıları nasıl kurabiliriz diye çıktık” diyen Çeltikçi, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların genellikle çocuğa en yakındakilerden başladığını söyledi: “Cinsel suçların yüzde 46’sı sadece çocuklara yönelik oluyor. Yine aynı suçların 7 yaş altı çocuklara yönelik oranı ise yüzde 42. Yani çocuklarımızı doğar doğmaz, el ele, iş birliği ile korumamız gerekiyor.”

‘EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ’

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da kurdukları Çocuk Masası’nın ilçeyle ya da ülkeyle sınırlı olmadığını, kendisinin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Parlamentosu’nun projeyi yakından takip ettiğini söyledi: “Yılda iki kez yapılan toplantılarda, dezavantajlı grupların çocukların güvenliği, hakları konuşuluyor ve Çocuk Masası da takdirle karşılanıyor. Önümüzdeki haftalarda bizzat gidip, geldiğimiz noktayı anlatacağım. Çünkü en büyük yatırımımız çocuklarımızdır.”

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ise “Konu çocuklar olunca korumacı bir şekilde pozitif ayrım yapıyoruz. Çocukla ilgili her konuda fazladan hassasiyet göstermeye gayret ediyoruz” dedi. Kaymakamlık olarak okulların fiziksel yapısı kadar okul yollarının güvenliği, servis ve kantinlerdeki hijyene kadar her konuda dikkat kesildiklerini anlatan Günlü konuşmasını, “Konu çocuk olunca akan sular durur” diyerek noktaladı.

OKULLAR GEZİLECEK

İşbirliği protokolü kapsamında Bakırköy sınırlarındaki okullar gezilecek, her yaştan öğrencilerle ve velileriyle de birebir görüşme sağlanacak. Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, korunma ihtiyacı olan, suça sürüklenen, suç mağduru olan, ihmal ya da istismara sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmalar da yapılacak.