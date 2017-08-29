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Bakır fiyatları üç yılın zirvesinde

Hürriyet Haber
29 Ağustos 2017 - 09:52Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 09:53

Bakır fiyatları, Kuzey Kore'nin füze denemesinin etkisiyle üç yılın zirvesine çıktı. Bakır, dün Çin piyasasında 2,5 yılın zirvesine çıkmıştı.

Bakır fiyatları yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Diğer temel metaller de Asya'daki işlemlerde keskin şekilde arttı.

Analistler Şanghay Borsası'nda stokların düşmesinin bakır fiyatlarının tırmanmasında en önemli etken olduğunu belirtiyor. Zayıf doların gecikmeli etkisi ve Kuzey Kore'nin füze denemesinin de diğer temel metallerin tırmanışına katkı sağladığı vurgulanıyor.

LME'de üç aylık bakır fiyatları yüzde 2,1 artarak 6.808 dolar/tondan işlem gördü. Nikel ve çinko sırasıyla yüzde 2,7 ve 1,6 arttı.

Etiketler: Bakır fiyatları , bakır ne kadar , Şanghay Borsası
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