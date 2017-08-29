Bakır fiyatları üç yılın zirvesinde

Bakır fiyatları yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Diğer temel metaller de Asya'daki işlemlerde keskin şekilde arttı.

Analistler Şanghay Borsası'nda stokların düşmesinin bakır fiyatlarının tırmanmasında en önemli etken olduğunu belirtiyor. Zayıf doların gecikmeli etkisi ve Kuzey Kore'nin füze denemesinin de diğer temel metallerin tırmanışına katkı sağladığı vurgulanıyor.

LME'de üç aylık bakır fiyatları yüzde 2,1 artarak 6.808 dolar/tondan işlem gördü. Nikel ve çinko sırasıyla yüzde 2,7 ve 1,6 arttı.