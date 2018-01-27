 Bakın binbir surat Ayhan kim çıktı

Ankara Yenimahalle’de 19 Ocak akşamı trafikte seyir halinde olan Fatma D., bir başka aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Aracından polis telsiziyle inerek kendisini “Emniyet Müdürü Ayhan Şahin” olarak tanıtan ve polis kimliğini gösteren Ayhan G., kadını tehdit etti. Ancak Fatma D. aracın plakasını alarak şikâyetçi oldu.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; polisin yaptığı incelemede Ayhan G.’nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, dolandırıcılık, hırsızlık ve cezaevinden firar dolayısıyla 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Polis, Ayhan G.’yi 22 Ocak’ta evinin önünde gözaltına aldı. Polislere gerçek kimliğini gösteren Ayhan G.’nin üzerinden polis kanallarını dinlediği bir telsiz, polis rozeti, ‘Ayhan Şahin’ adına düzenlenmiş savcı kimliği, sahte polis tanıtım kartı, emniyet müdürü üniformasıyla çekilmiş vesikalık fotoğraf ve eroin çıktı. Şüphelinin aracında ise savcı cübbesi bulundu.

"SAHTE SAVCI VE POLİS KİMLİĞİ YAPTIRDIM"

HABERTÜRK’ün ulaştığı dosyaya göre, Ayhan G. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden bir avukatın yanında kâtip olarak çalıştığını anlatan şüpheli Ayhan G., şöyle konuştu:

“Arandığım için İstanbul’da para karşılığı sahte savcı ve polis kimliği yaptırdım. Savcı cübbesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundum. İnsanlara kendimi savcı ve emniyet müdürü olarak tanıttım. Müştekiler doğru söylüyor, onlardan para aldım. En kısa sürede geri ödeyeceğim.”

‘Binbir surat Ayhan’ önce savcılığa, sorgusunun ardından da tutuklanma talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkim Sezer Söylemez’in sorguladığı Ayhan G., “Avukat Recep G.’nin yanında kâtiplik yapıyordum. Bir ay önce vefat etti. Savcı cübbesi ondan kalmıştı. Kendimi insanlara hâkim ve savcı olarak tanıtıyordum. Pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Hakim Söylemez, şüphelinin “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ayhan G., mahkemede “Dolandırıcılık suçundan hakkımda yakalama kararı olduğu için polis ve savcı kimlik kartı yaptırdım. Polis rozeti de taşıyordum” dedi.

HEP KADINLARI KANDIRDI

AYHAN G.’nin yakalanmasının ardından dolandırdığı kişiler de savcılığa ve polise koştu. Tamamı kadın olan müştekilerin, bazı yakınlarını da şüpheli Ayhan G.’ye yönlendirdikleri belirlendi. Ayhan G.’nin bu şekilde birçok kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Şikâyetçilerin beyanları şöyle:

F.Y.: Kocamın Merzifon Cezaevi’nden Ankara Cezaevi’ne nakli için kendini savcı olarak tanıtan şahısla tanıştım. 500 TL verdim, ama eşim nakil olmadı.

Z.K.: Kendini savcı olarak tanıttı, duygusal ilişki yaşadık. Evine gittiğim dönemlerde cumhuriyet savcısı cübbesiyle fotoğraflarını gördüm. Sohbet sırasında yüksek mevkilerde tanıdıkları olduğunu, milletvekilleri ve bakanlarla yemek yediğini anlattı. Bana evlilik teklifi yaptı.

Ç.K.: Sürücü belgesi almak istediğimi söyledim. Yardımcı olacağını belirterek, 2 bin 750 TL paramı aldı.

G.A.: Eşim silahlı özel güvenlikçi sertifikası almak istiyordu. Bana yardımcı olacağını belirterek, çeşitli belgeler göndermemi istedi. Ayrıca elden 2 bin 600 TL verdim.