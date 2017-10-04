Baki Mercimek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Baki Mercimek, (d. 18 Eylül 1982, Amsterdam) Hollanda doğumlu Türk eski futbolcudur. Futbola sekiz yaşında Ajax altyapısında başladı. 1999 yılında HFC Haarlem takımına, 2000 yılında ise Premier League takımlarından Sunderland'e transfer oldu. Sonralar Beşiktaş'a transfer edildi. Sunderland'in ardından 2002 yılında Hollanda liginde mücadele eden Telstar takımında kiralık olarak oynadı. 2003'te Gençlerbirliği'ne transfer olarak Süper Lig kariyerine başladı. Bu takımda 3 sezon görev aldıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta sözleşmesi bittikten sonra Ankaraspor'a transfer olmuştur fakat Ankaraspor'un TFF kararıyla küme düşürülmesinden sonra MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Devre arasında ise Diyarbakırspor'a kiralandı. 2010-2011 sezonunda ise Karşıyaka SK ile anlaştı.

2010-11 sezonunun sonunda Karşıyaka'yla sözleşmesini fesh ederek Bugsaş Spor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda Gaziosmanpaşaspor ile anlaşan ve bu takımın formasını terletecek bir futbolcudur.

2010-11 sezonunun sonunda Gaziosmanpaşaspor ile sözleşmesini fesh ederek Tekrar Bugsaşspor'a transfer oldu.

Millî takım kariyeri

8 kez millî takımlara çağrılan Baki Mercimek, 2 kez Türkiye U-21, 5 kez Türkiye A2, 1 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 9 kez millî formayı giymiştir.