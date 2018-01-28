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    Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu

    Hürriyet Haber
    28.01.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak.

    İçişleri Bakanlığı, "Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine Cumhuriyet Başsavcılığından 6203 sayılı kanunun ek madde 2/2 uyarınca bugüne kadar ambulanslarla, hastanelere ateş eden, sağlık çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınayan bir açıklama yapamayan Türk Tabipler Birliği'nin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur" açıklamasını yaptı.

    Etiketler: içişleri bakanları , türk tabibleri birliği , afrin harekatı , son dakika
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