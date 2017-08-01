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    Bakanlıktan soruşturma ve müfettiş

    Mesude ERŞAN
    01 Ağustos 2017 - 22:53Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 22:54

    TEK kullanımlık cerrahi aletlerin defalarca kullanılmasıyla ilgili haberimiz üzerine Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulama en ağır şekilde cezalandırılacak” denildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanıldığının şikâyet üzerine veya denetimlerle saptanması durumunda gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Örneğin 16.02.2017 tarihinde Ankara’da yapılan eşzamanlı denetimlerde, 5 özel hastaneye birim faaliyeti durdurma cezası uygulanmıştır” denildi.

    Tek kullanımlık aletler defalarca kullanılıyor, hayatlar kararıyor: Hastane alarmıTek kullanımlık aletler defalarca kullanılıyor, hayatlar kararıyor: Hastane alarmı

    Etiketler: gazetehaberleri , sağlık , hastane
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