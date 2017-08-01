Bakanlıktan soruşturma ve müfettiş

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulama en ağır şekilde cezalandırılacak” denildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanıldığının şikâyet üzerine veya denetimlerle saptanması durumunda gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Örneğin 16.02.2017 tarihinde Ankara’da yapılan eşzamanlı denetimlerde, 5 özel hastaneye birim faaliyeti durdurma cezası uygulanmıştır” denildi.