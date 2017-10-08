BakanlÄ±ktan 'Siber Sefer Emri' aÃ§Ä±klamasÄ±

AÃ§Ä±klamada, yaÅŸanabilecek siber gÃ¼venlik olaylarÄ±na karÅŸÄ± kamu kurumlarÄ±nÄ±n hangi seviyede olduÄŸunun belirlenmesi ve bu konuda kurumlarÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±larak gereken iyileÅŸtirmeleri yapmalarÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesi amacÄ±yla 29 KasÄ±m 2017 tarihinde Ulusal Siber GÃ¼venlik TatbikatÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi ifade edildi.



Kamu kurumlarÄ±nda gerekli siber gÃ¼venlik kontrollerinin (Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ aÄŸ sÄ±zma testi, uygulama sÄ±zma testi, DdoS, sosyal mÃ¼hendislik, kod analizi) yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki veri trafiÄŸinin daha gÃ¼venli kapalÄ± devre sanal bir aÄŸ Ã¼zerinden yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla KamuNet Projesi'nin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar 42 kamu kurumunun KamuNet'e dahil olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "5809 SayÄ±lÄ± Elektronik HaberleÅŸme Kanununda ve DiÄŸer kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± TaslaÄŸÄ±"nÄ±n hazÄ±rlanarak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderildiÄŸi ve yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.Â