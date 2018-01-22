Bakanlıktan evi yanan 83 yaşındaki kadına iyi haber geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Evi Yanan Leyla Nine Yardım İstiyor" haberinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edildi.

İlk etapta 83 yaşındaki Leyla Tanırğan'ın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlık tarafından ödenek çıkartıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leyla teyzemizin yanan evinin yeniden onarılması ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması için de Bakanlığımız tarafından çalışma başlatılmıştır. Geçici barınma ihtiyacı giderilen Leyla teyzemize uzman personellerimiz tarafından psikososyal destek sağlanmıştır. Ayrıca yangın esnasında engelli oğlunun tekerlekli sandalyesinin zarar gördüğünü söyleyen Leyla teyzemizin oğluna yeni bir tekerlekli sandalye gönderilmesi için gerekli talimatlar verilmiştir."