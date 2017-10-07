Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Bakanlıktan emekliye promosyon açıklaması

Bakanlıktan emekliye promosyon açıklaması

AA
07.10.2017 - 16:52 | Son Güncelleme:

SGK ile 17 banka ve PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, Eylül 2017 itibarıyla 10,3 milyon emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödemesi yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 17 banka ve PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, Eylül 2017 itibarıyla 10,3 milyon emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SGK ile 17 banka ve PTT arasında "Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol"ün imzalandığı ve yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren bağlanacak ilk aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerinin, sigortalıların tercihleri esas alınarak yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Banka tercihlerinin ilk etapta protokol imzalayan ve altyapı çalışmalarını tamamlayanlar arasından yapılacağı belirtilen açıklamada, altyapı çalışmalarının protokol imzalayan diğer bankalarda da hızla devam ettiği bildirildi.

Bin liraya kadar aylık alan emeklilere 300, bin-2 bin lira arasında alanlara 375, 2 bin liranın üstünde alanlara ise 450 lira olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi imkanı getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Eylül 2017 itibarıyla 10,3 milyon emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendiği kaydedildi.

 

Etiketler: emekliye promosyon , promosyon , promosyon ödemeleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri