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Bakanlıktan cıvalı ampul uyarısı

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, elektrik tasarrufu nedeniyle kullanımı giderek yaygınlaşan floresan lamba ve tasarruflu ampullerin, kırılmaları durumunda içerdikleri "cıva" nedeniyle sağlık açısından ciddi tehlike oluşturdukları uyarısında bulundu.

Öztürk, florasan lamba ve tasarruflu ampul kullanımının, sağladıkları elektrik tasarrufu nedeniyle son yıllarda giderek artığına işaret etti. Öztürk, “Floresan lambalar ve tasarruflu ampuller, sağladıkları elektrik tasarrufu yanında kırıldığında sağlık açısından ciddi tehlike arz etmektedir. Bu tehlikenin ana kaynağı da floresan lambalarda ve tasarruflu ampullerde bulunan cıva buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında içeriğindeki cıva ortamda hemen buharlaşır. Solunum yoluyla alınır ve ciddi problemlere neden olur. O nedenle depolanması, taşınması ve geri kazanımı sırasında çok dikkat edilmeli, uygun teknikler kullanılmalıdır” dedi.

Etiketler: cıvalı ampul , gazetehaberleri
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