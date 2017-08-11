Bakanlıktan büyük kolaylık! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru ve heyetlerin kararlarıyla ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulmasına ilişkin esasları düzenleyen madde yürürlükten kaldırıldı.

Tüketici Hakem Heyeti başkan ve üyeleri, aynı uyuşmazlıkla ilgili daha önce bilirkişilik veya hakemlik yapmış olsalar da artık uyuşmazlıkla ilgili toplantıya katılabilecekler. Başkan üye ve raportörler, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecekler.

İstatistiki bilgi artık toplanmayacak



Eski yönetmeliğin, başvurular ve kararlara ilişkin istatistikleri 3’er aylık dönemler halinde ilçe tüketici hakem heyetlerinin il müdürlüklerine göndermelerini öngören 29’uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı. Bu madde, il müdürlüklerinin de istatistiki bilgileri 10 gün içinde genel müdürlüğe bildirmesini öngörüyordu. DÜNYA