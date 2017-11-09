Bakanlıktan BEDAŞ’a ‘Ar-Ge Merkezi’ onayı

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), araştırma ve geliştirme alanına yaptığı yatırımların meyvesini alıyor. İstanbul Taksim’de 18 kişilik personeli ile yürüttüğü 17 Ar-Ge projesinden 7’sini hayata geçiren BEDAŞ’ın Ar-Ge Merkezi olma başvurusuna Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay geldi. BEDAŞ’ın Ar-Ge Merkezi, sektöründe 2’nci, Türkiye’nin ise 679’uncu merkezi unvanına sahip oldu.



2013 yılındaki özelleştirme sürecinin ardından 2014’te bünyesinde Ar-Ge birimi oluşturan ve ilk adımı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan Teknopark’ta atan BEDAŞ, Haziran 2017’de söz konusu birimi İstanbul Taksim’deki binasına taşıdı. 7’si tamamlanmış toplam 17 Ar-Ge projesi bulunan BEDAŞ, Temmuz 2017’de de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi olma başvurusunda bulundu. Bakanlık tarafından 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla başvuruya olumlu yanıt verildi.



‘AR-GE’NİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ’

Daha önce ‘akıllı mühür’ olarak ifade edilen, elektrik sayaçlarında kaçağın önüne geçen projenin yürütülmesinde bizzat yer alan, her zaman araştırma geliştirme çalışmalarına verdiği önemin altını çizen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Elektrik dağıtım sektörü giderek teknoloji sektörüne, bizler de teknoloji şirketlerine dönüşüyoruz. Akıllı şehirlere giden yolda, bizler de akıllı şebeke altyapılarını oluşturuyoruz. Bu nedenle Ar-Ge’nin öneminin, bu alanda yapılan çalışmalarının çok değerli olduğunun farkındayız. Sanayi Bakanlığı’nın başvurumuzu kabul etmesi ile birlikte bu yolda attığımız adımları çok daha hızlandıracağız” diye konuştu.



