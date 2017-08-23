Bakanlıktan bayram temizliği uyarısı...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yaklaşan bayram nedeniyle özellikle evlerde bayram temizliğinin hız kazanacağı ve temizlik ürünlerinin kullanımın artış göstereceği düşüncesiyle kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur" denildi.

Bakanlığın yıl boyunca yaptığı denetimlere dikkat çekilen açıklamada, "Deterjan, kuvvetli asit baz gibi ürünlerin denetimleri yıl boyunca devam etmekte olup, bu ürünlerin içeriğinde bulunan nonilfenol ve nitrik asit miktarları akredite laboratuvarda kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra tüketicilerimizin kullanmış oldukları temizlik ürünlerinde bulunması zorunlu olan ürün etiketleri, tüketicilerimizin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin tespiti amacıyla da ayrıca kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi.



DENETİM SONUÇLARI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlere ilişkin verileri de açıkladı. Verilere göre 2014 yılında 80 bin 597 adet, 2015 yılında 1 milyon 540 bin 225 adet ürün denetlendi ve güvensiz olduğu tespit edilen 3 bin 562 ürün için 50.295 TL para cezası uygulandı. 2016 yılında denetlenen 80 bin 94 üründen bin 211 adet üründe güvensizlik tespit edildi ve 16 bin 675 TL para cezası uygulandı. 2017 yılı ilk 7 ay verileri ise güven verdi. Denetlenen 57 bin 36 üründe güvensizlik tespit edilemedi.



"Çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırmayın"



-Açıklamada tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlik açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

-Çamaşır suyu, deterjan gibi kimyasalların çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması ve gıda maddeleri ile aynı yerde bulundurulmaması gerektiğine vurgu yapıldı.



-Bakanlık, kuvvetli asit ve baz olarak nitelendirilen tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünlerin kullanımı sırasında yapılan en büyük yanlışın bu ürünlerin çamaşır suyu gibi ürünlerle karıştırılarak kullanımı olduğuna vurgu yaparak tüketicileri uyardı.



-Bu tür yanlış kullanımlar sonucunda solunum sisteminde ciddi hasarlar oluşabileceği hatta ölümcül kazalar meydana gelebileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Söz konusu ürünlerin kullanımı sonrası kusma, ishal, tansiyonda düşme, solunum problemleri, deri ve gözde iritasyon gibi zehirlenme belirtileri gözlenirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonu aranmalıdır" denildi.