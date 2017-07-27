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Bakanlıktan Avrasya Tüp Tüneli'ne ilişkin açıklama

ANKARA (AA)
27 Temmuz 2017 - 21:40Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 21:40

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, İstanbul'daki fırtına sırasında Avrasya Tüp Tüneli'ne sığınan araçların Tüneli terk etmeleriyle trafiğin açıldığı ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışının henüz sağlanamadığı belirtilerek, "Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul genelinde hissedilen fırtına nedeniyle trafikte bulunan birçok aracın Avrasya Tüp Tüneli’ne sığınarak yola devam edemedikleri, bu durumun Avrasya Tüneli'nde yoğun trafik oluşturduğundan bir süre trafik akışı sağlanamadığı bildirildi. 

Fırtına sonrasında araçların tüneli terk etmeleriyle birlikte trafiğin açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışı henüz sağlanamamaktadır. Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Avrasya Tüp Tüneli , Avrasya Tüneli
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