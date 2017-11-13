Bakanlık, 'ucuz ette' tarafları bir araya getirecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ucuz et satışı konusunda sadece iki market zincirine dağıtım yetkisi vermesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Kararın sektörde haksız rekabete yol açtığını vurgulayan İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ulu, talep ve şikâyetlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’e iletti. Daniş’in kendilerine hak verdiğini ve en kısa zamanda farklı bir formül bulunacağına inandığını belirten Ramazan Ulu, Ankara’daki görüşme hakkında şunları söyledi:

MÜŞTERİDE VE CİRODA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR KAYIPLA KARŞI KARŞIYAYIZ

“İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyemizin bin 506 marketi bulunuyor. Türkiye genelinde ise yerli marketlerimiz 3 bin 500 civarında noktada tüketici ile buluşuyor. Biz bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halkımıza sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içindeyiz.

İstanbul başta olmak üzere 81 ilde satış noktalarımız bulunduğu halde yerli marketlere ucuz et dağıtım yetkisi verilmemesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ne yazık ki kısa sürede kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı.

İki market zincirinin ucuz et satışına başlamasının ardından ciro ve müşteri konusunda gözle görülür bir kayıpla karşı karşıyayız. Böyle giderse hiç arzu etmemekle birlikte kasap reyonlarımızdan birer çalışanımızı çıkarmak zorunda kalacağız.

Bu haksız rekabete çözüm bulunmaması halinde ileride çok daha ciddi sorunlarla yüz yüze kalacağımızdan endişeliyiz. Kaygılarımızı ve ucuz et satma talebimizi ziyaret ettiğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’e ilettik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kendileri de durumun farkındalar ve bize hak veriyorlar.

Bakan Yardımcımız şikâyetleri en aza indirecek bir çözüm için yakın gelecekte tüm tarafları bir araya getireceklerini söyledi. Ben o toplantıda herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum. “