Bakanlık: Öğretmenlere öğretmenlik dışındaki geçici görev verilmesin

İl Valilikleri ve Merkez Birimleri teşkilatlarına gönderilen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzalı genelgede, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, geçici olarak diğer eğitim kurumlarında veya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirmeleri nedeniyle eğitim öğretiminde sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilerek, "Geçici görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin yapıldığı ve hatta bu ara dönemlerde bazı okullarda öğrencilerin öğretmensiz kaldığının tespit edilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek duyulmuştur" denildi. Öğrencilerin eğitim imkanlarından eşit şekilde yaralanabilmesi, eğitim ve öğretimin aksamaması, atıl kapasitenin aktif hale getirilmesi ve kamu zararı oluşturulmaması bakımından bazı kararların alındığı belirtilen genelgede kararlar şöyle sıralandı:

*Eğitim kurumlarından norm kadro fazlası öğretmen bulunmaması, bu durumdaki öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullara görevlendirilmesi esastır.

*Öğretmenler, zorunlu olmadıkça öğretmenlik dışındaki işleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilmeyecek.

*Zorunlu hallerde bu kapsamdaki görevlendirenler, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından öncelikle aynı ilçe içinden, aynı ilçede ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenin bulunmaması halinde il içinde ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasında yapılacak.

*Atama yetkisi Valiliklerde bulunan eğitim kurumların öğretmen ihtiyacı, ihtiyaç halinde norm kadro fazla öğretmenler arasında yapılacak görevlendirmelerle giderilecek ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yoluna, ancak ihtiyacın bu şekilde giderilmemesi halinde gidilebilecek.

*Görevlendirmeler, eğitim ve öğretimin aksatılmaması ve ders bütünlüğünün sağlanması için ders yılı içerisinde yapılmayacak. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılı içinde yapılması düşünülen görevlendirmeler 1 Temmuz- 30 Eylül tarihleri arasında planlanıp aynı tarihler içinde ve görev süreleri net olarak belirlenerek sonuçlandırılacak.