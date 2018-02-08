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    Bakanlık o vali için devrede

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı, Hürriyet’in, ‘Vali Bey’in Orman Kanunu’ başlıklı haberi ile gündeme gelen Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

    Bakanlık açıklamasında, yapılan soruşturma sonrası gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği belirtildi. Kırklareli Valisi Çiftçi, kaymakam olarak görev yaptığı dönemde tanıştığı Meltem Ö.’yü, beraberindeki 4 kişi ile darp etmekle suçlanıyor. Meltem Ö.’yü geçen yıl 8 Mayıs akşamı ormanlık alana götüren Çiftçi ve beraberindeki kişilerin, Ö.’yü uzun süre darp ettikleri iddia ediliyor.

    ‘GEREĞİ YAPILACAK

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çitçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir.

    Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

     

    Etiketler: İçişleri Bakanlığı , gazetehaberleri , vali , son dakika
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