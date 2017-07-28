Bakanlık: Meteorolojinin uyası tam anlamıyla gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü İstanbul ve çevresinde üst atmosfer seviyesinde oldukça serin bir havanın bulunması ve yer seviyesinde oldukça sıcak, 30-34 derece civarında havanın bulunması sebebiyle şiddetli bir yağış meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu nedenle oluşan kararsızlık hattı sonucunda özellikle öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde başlayan kuvvetli yağış ve dolu hadisesinin akşam saatlerinde İstanbul'un batı ilçelerini etkisi altına aldığı belirtildi.



Bu yağışlı havanın daha sonra Marmara Denizi üzerinde oluşan yapıyla birlikte Boğaz çevresinde de etkili olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bir saat içerisinde yağışlı havanın güneyden kuzeye bölgeyi tarayarak, Karadeniz'e doğru hareket ederek etkisini azalttığı, bu süre içerisinde ise İstanbul'da 3 ila 40 milimetre arasında değişen miktarda yağış meydana geldiği aktarıldı.

- Yapılan ikaz bütün ilgili mercilere gönderildi

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün perşembe günü 10.45'te yayımladığı 168 numaralı uyarıda söz konusu dolu yağışı, yıldırım hadisesi, ani sel, su baskını ve yağış öncesi kısa süreli fırtına konusunda gerekli ikazların yapıldığı, yapılan ikazların da anında başta İstanbul Valiliği olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, AKOM, İl AFAD Müdürlüğü ve diğer ilgili mercilere iletildiği kaydedildi.

Meteorolojik uyarıda, bölgede beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve meydana gelebilecek olumsuzluklar ilgili kurumların yanı sıra basın yayın kuruluşları, cep telefonu mesajları, akıllı telefon uygulamaları, internet yayımı, faks ve elektronik posta yoluyla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, perşembe günü sabah yayımlanan hava tahmin raporunda da "Kuvvetli yağış uyarısı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerinin paylaşıldığı vurgulandı.

- Herkes Meteoroloji'nin tahminlerini dikkate almalı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün İstanbul'da meydana gelen hadiseler ve düşen yağış miktarları dikkate alındığında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarının tam anlamıyla gerçekleştiği görülüyor. Ayrıca basında bir bilgi kirliliği yaşanıyor ve herkes bir tahminde bulunuyor. Bu yüzden bütün ilgili birimler, basın ve vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarını dikkate alırsa bu tip hadiseler daha az zararla atlatılabilir."