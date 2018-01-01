Bakanlık kira yardımı yapacak ama yine de ev bulamıyorlar

İstanbul'da kira ödeyemedikleri için kayınvalidesi tarafından evden atılan ve Ortaköy'de otomobilde yaşamaya başlayan Murat Atay ve ailesinin dramı sürüyor. Sabah'ın haberine göre ev sahipleri, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 3 aydır otomobilde yaşayan Atay'a ev vermiyor.



Ailenin dramından haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve aileye yardım eli uzatmıştı. Aileye, kiralık ev bulunduğunda kira yardımı yapılacak. Çocukların da okula gönderilmesi sağlanacak.



HIRSIZ DA ONLARI BULDU



Halen ailesiyle birlikte otomobilde yatıp kalkan Atay, "Kış günlerinde büyük sıkıntı çekiyoruz. Bakanlık görevlileri, kiralık ev bulursak maddi yardımda bulunacak ama ev sahipleri haberleri görünce evi vermekten vazgeçiyor. 'Devlet kira yardımı verecekmiş, ya bir gün kesilirse... O zaman ben kiramı alamam' diyerek bizi reddediyorlar. Otomobilin hem tekerleri patladı hem de aküsü bitti. Tek göz oda bir ev istiyorum. Lüks evlerde gözümüz yok. Çoluk çocuk hastalanıp zarar görmesin" dedi. Atay, otomobilde bulundukları sırada bir hırsızın ayakkabılarını çalmaya kalkıştığını belirterek "Eşim sesi duydu. Bagajı açtı. Hırsıza 'Kardeşim bu şartlar altında yaşıyoruz. Bir de ayakkabıları çalarak bizi daha fazla mağdur etme' dedi" diye konuştu. Atay'ın Sultanbeyli'de çalışırken taşıdığı kasanın ayağının üzerine düşmesi sonucu omurgası zedelenmişti.

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