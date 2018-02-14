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Bakanlık Fikirtepe’de sahaya iniyor

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 00:26 | Son Güncelleme:

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan sorunların tespiti ve çözümü için Fikirtepe’de ofis açmaya hazırlanıyor. Hürriyet’in gündeme getirdiği gibi bölgede iflas eden, finansal zorluk yaşayan ya da TMSF’ye devredilen projeler binlerce dönüşümzede yarattı.

Vatandaşlar yaşadıkları sorunları gerek protestolarla, gerek dilekçeler yazarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile paylaşıyor. Bakanlık da son aylarda hakkında şikayet bulunan firmaları görüşmeye çağırıp bilgi alıyor. Edinilen bilgilere göre bakanlık işin içinde olmak ve vatandaşı bilgilendirmek için bölgede bir ofis açmaya karar verdi. Geçmiş yıllarda bir ofis kurulmuş, daha sonra kapatılmıştı.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Fikirtepe’de 2011’de başlayan dönüşüm süreci binlerce konutzede yarattı. Bölgede 35 bin konut, 2 bin 500 ticari alan yapılması beklense de kimi firmalar için işler beklendiği gibi gitmedi. İflas eden firmaların projeleri için Bakanlık devreye girdi. Vartaş ve Anka’nın projelerini İller Bankası ve Kiptaş devraldı. Daha sonra TMSF’ye devredilen Dumankaya’nın 2 yapı adasında sorunlar başladı. Evleri yıkılan vatandaş, anlaştıkları şirket TMSF’ye geçince ortada kaldı. Son olarak Pana Yapı da ‘Finansman sorunum var’ dedi ve 2 yapı adasında çalışmaları durdu. Bölgede faaliyet gösteren dernek FİDEM’in Başkanı Ercüment Oruç, 61 yapı adası bulunan bölgede 32 yapı adasında yıkım yapıldığını dile getirdi. 17 yapı adasında müteahhitlerin anlaşmada yüzde 90 seviyesini aştıklarını belirten Oruç, “Bu adalarda yasa gereği uzlaşmayan hak sahiplerinin pay satışları yapılıyor. Bir de 8 yapı adası var. Aynı adada birden fazla firma hak sahipleri ile sözleşme yapınca süreç kilitlendi” dedi.

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Etiketler: gazetehaberleri , fikirtepe , bakanlık
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