Bakanlık devrede

9 aydır tacizlerin ve hakaretlerin bitmediğini söyleyen Küçük, son aylarda Pancaroğlu’nun arkadaşları tarafından da tacizin artmasıyla bu yola başvurduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın devreye girdiğini ve özel kalem ile hukuk bölümünün kendisini arayarak herhangi bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu söyleyen Küçük, “Sağ olsunlar bakanlık devreye girdi ve davada yanımda olacaklarını söyledi” dedi.



Bir dönem Ahaber’de sunuculuk yapan Eda Pera Küçük, dört yıl önce sözleşmeli oyuncu Tolga Pancaroğlu ile İstanbul Devlet Tiyatroları’nda Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü yaparken tanışmış ve Kadıköy’de aynı evde yaşamaya başlamıştı. İddiaya göre Pancaroğlu zamanla değişti ve Küçük’e şiddet uygulamaya başladı.



‘DUVARA FIRLATTI’

Geçtiğimiz yıl mart ve nisan ayında Pancaroğlu’nun kendisini duvara fırlatıp hastanelik etmesiyle polis eşliğinde evden ayrılıp babasının yanına taşındığını ve dava açtığını söyleyen Küçük’ün başvurusu üzerine savcılık oyuncunun cep telefonu ve bilgisayarına el koyup incelemeye aldı. Davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini belirten Küçük, “Tolga bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti. Ailesi de davayı geri çekmem için tehdit ediyor. Bugüne kadar aileme bir şey anlatamadım. Ancak artık her şey ortaya çıksın istiyorum” diye anlatmıştı.



Pancaroğlu’nun ailesi ve arkadaşları tarafından tehdit mesajları alan Küçük’ün üç kişi hakkındaki şikâyeti tek dosyada birleşti. İddianame hazırlanmadan dava hakkında konuşamayacağını söyleyen Küçük, “Avukatlarım ve bakanlık takipte. İnşallah kısa sürede mahkemeye sunulur ve bunu yapanlar bir an cezasını bulur” dedi.